Згідно з українським законодавством, водіям забороняється використовувати автомобіля без чинної автоцивілки. Автоцивілка – обов’язковий вид страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Водночас під час оформлення поліса ОСЦПВ власники транспортних засобів стикаються з терміном франшиза. Факти ICTV дізнавалися, що означає термін франшиза в автоцивілці.

Франшиза в ОСЦПВ – що це

Загалом слово франшиза з французької перекладається як пільга. Якщо говорити про цей термін у контексті страхування авто, то франшиза – це сума, яку не покриватиме страхова компанія за виникнення ДТП. Це прописано в законодавстві, яке регулює діяльність страхових компаній.

Тобто наявність франшизи в договорі страхування передбачає, що частину збитків власник поліса покриватиме самостійно.

Іншими словами, франшиза – це встановлена сума, яку за ДТП сплачує не страхова компанія, а власник авто.

Наприклад, водій придбав страховий поліс ОСЦПВ з франшизою 3 000 грн і став винуватцем ДТП, в якій пошкодив чужий автомобіль.

Ремонт пошкодженого авто коштуватиме 35 тис. грн. Відповідно страхова компанія виплатить потерпілому 32 тис. грн, а ще 3 000 грн (суму франшизи) має сплатити страхувальник із власної кишені.

Але, якщо пошкодження чужого автомобіля незначні й сума ремонту не перевищує розмір вашої франшизи, то ви самостійно маєте покрити усі витрати.

Важливо! Франшиза діє лише на відшкодування матеріальних збитків, тому жодним чином не впливає на відшкодування щодо життя та здоров’я.

Якщо ж поліс ОСЦПВ оформлений з нульовою франшизою, то всю суму збитків покриє страхова компанія. Та зверніть увагу, що поліс із нульовою франшизою зазвичай коштує дорожче, та у разі аварії за вашої участі всі витрати покриває страховик.

Розмір франшизи 2023

У ст. 12 Закону України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів йдеться, що розмір франшизи за відшкодування шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється при укладанні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності й не може перевищувати 2% від страхової суми, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих.