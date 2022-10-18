Середні ціни на пальне на АЗС у вівторок, 18 жовтня, дещо змінилися, зокрема автогаз здорожчав на 32 копійки – до 27,09 грн за літр.
Вартість бензину А-95+ зросла лише на копійку. Сьогодні це пальне пропонують по 50,03 грн/л.
Популярний А-95 на автозаправках реалізовують в середньому по 49,34 грн/л, тобто як і напередодні.
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Бензин категорії А-92 здорожчав на 5 копійок – до 47,19 грн/л.
Ціна на дизельне пальне зросла в середньому на 3 копійки – 53,38 грн/л.
В мережах АЗС вартість бензину А-95 варіює від 46,20 грн/л до 51 грн/л.
Ціни на дизель статують з позначки 49,79 грн/л, максимум – 57 грн/л.
Вартість автогазу коливається від 25,45 грн до 28,39 грн за літр.
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Джерело: AutoRia