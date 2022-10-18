Средние цены на топливо на АЗС во вторник, 18 октября, несколько изменились, в частности автогаз подорожал на 32 копейки – до 27,09 грн за литр.

Стоимость бензина А-95+ увеличилась только на копейку. Сегодня это топливо предлагают по 50,03 грн/л.

Популярный А-95 на автозаправках реализуется в среднем по 49,34 грн/л, то есть как и накануне.

Сейчас смотрят

Бензин категории А-92 подорожал на 5 копеек – до 47,19 грн/л.

Цена на дизельное топливо выросла в среднем на 3 копейки – 53,38 грн/л.

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 варьируется от 46,20 грн/л до 51 грн/л.

Цены на дизель статируют с отметки 49,79 грн/л, максимум – 57 грн/л.

Стоимость автогаза колеблется от 25,45 до 28,39 грн за литр.

Читайте также: Андрей Данилко выставил на аукцион авто Фредди Меркьюри

Источник: AutoRia