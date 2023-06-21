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В Україні 21 червня здешевшали усі види пального, крім автогазу

21 Червня 2023, 09:18
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

Середні ціни на пальне в Україні у середу, 21 червня, відновили зниження.

Найбільше здешевшав бензин марки А-95+ (мінус 35 копійок), який сьогодні реалізують на АЗС в середньому по 47,04 грн/л.

Популярний А-95 скинув 17 копійок, літр цього пального коштує зараз 44,49 грн.

Бензин марки А-92 можна придбати по 41,93 грн/л (мінус 4 копійки).

Дизельне пальне здешевшало на 17 копійок – до 42,89 грн за літр.

Водночас вартість автогазу зберігає стабільність – 21,81 грн/л.

Скільки коштує пальне на українських АЗС:

Ціни на бензин 21 червня

Ціни на бензин 21 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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