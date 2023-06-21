Середні ціни на пальне в Україні у середу, 21 червня, відновили зниження.

Найбільше здешевшав бензин марки А-95+ (мінус 35 копійок), який сьогодні реалізують на АЗС в середньому по 47,04 грн/л.

Популярний А-95 скинув 17 копійок, літр цього пального коштує зараз 44,49 грн.

Бензин марки А-92 можна придбати по 41,93 грн/л (мінус 4 копійки).

Дизельне пальне здешевшало на 17 копійок – до 42,89 грн за літр.

Водночас вартість автогазу зберігає стабільність – 21,81 грн/л.

Скільки коштує пальне на українських АЗС:

Джерело: AutoRia