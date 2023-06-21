Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

В Украине 21 июня подешевели все виды топлива, кроме автогаза

21 июня 2023, 09:18
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

Средние цены на топливо в Украине в среду, 21 июня, возобновили снижение.

Больше всего подешевел бензин марки А-95+ (минус 35 копеек), который сегодня реализуют на АЗС в среднем по 47,04 грн/л.

Популярный А-95 сбросил 17 копеек, литр этого топлива стоит сейчас 44,49 грн.

Бензин марки А-92 можно приобрести по 41,93 грн/л (минус 4 копейки).

Дизельное топливо подешевело на 17 копеек — до 42,89 грн за литр.

В то же время стоимость автогаза сохраняет стабильность — 21,81 грн/л.

Сколько стоит топливо на украинских АЗС:

Ціни на бензин 21 червня

Ціни на бензин 21 червня

Фото: AutoRia

Читайте также:
Tesla CybertruckTesla Cybertruck заметили в Новой Зеландии: испытают авто холодом

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь