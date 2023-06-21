Средние цены на топливо в Украине в среду, 21 июня, возобновили снижение.
Больше всего подешевел бензин марки А-95+ (минус 35 копеек), который сегодня реализуют на АЗС в среднем по 47,04 грн/л.
Популярный А-95 сбросил 17 копеек, литр этого топлива стоит сейчас 44,49 грн.
Бензин марки А-92 можно приобрести по 41,93 грн/л (минус 4 копейки).
Дизельное топливо подешевело на 17 копеек — до 42,89 грн за литр.
В то же время стоимость автогаза сохраняет стабильность — 21,81 грн/л.
Сколько стоит топливо на украинских АЗС:
Источник: AutoRia