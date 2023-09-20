Ціни на АЗС в Україні незначно зросли за останній тиждень. Всі види бензину, дизельного пального та автогазу тепер коштують більше в середньому від 50 копійок до 1 грн за один літр.

Наразі ціни на бензин марки А-95 стартують від 56,51 грн до 58,99 грн за один літр, а середні на заправках – близько 57,15 грн.

Зараз дивляться

Станом на 20 вересня дизельне пальне коштує від 53,46 грн до 54,38 грн за один літр. Автозаправні станції у різних областях України продають його переважно за 54,14 грн/л.

Ціни на газ збільшилися за останній тиждень від 24,93 грн до 26,43 грн за літр. Середня вартість автогазу по Україні – 25,31 грн.

Водночас ціни залежать від регіону, де водію необхідно заправити автівку. Одні з найнижчих – у Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій і Київській областях.

Проте дещо дорожче продають бензин, дизельне пальне та автогаз у Черкаській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях.