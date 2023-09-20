Цены на АЗС в Украине незначительно выросли за последнюю неделю. Все виды бензина, дизельного топлива и автогаза теперь стоят больше в среднем от 50 копеек до 1 грн за один литр.

Сейчас цены на бензин марки А-95 стартуют от 56,51 грн до 58,99 грн за один литр, а средние на заправках — около 57,15 грн.

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По состоянию на 20 сентября дизельное топливо стоит от 53,46 грн до 54,38 грн за один литр. Автозаправочные станции в разных областях Украины продают его преимущественно по 54,14 грн/л.

Цены на газ увеличились за последнюю неделю от 24,93 грн до 26,43 грн за литр. Средняя стоимость автогаза по Украине — 25,31 грн.

В то же время цены зависят от региона, где водителю необходимо заправить машину. Одни из самых низких — в Херсонской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской областях.

Однако несколько дороже продают бензин, дизельное топливо и автогаз в Черкасской, Одесской, Черниговской и Донецкой областях.