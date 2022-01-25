Німецькі Volkswagen Passat лідирують в Україні за кількістю завезених автомобілів вже четвертий рік поспіль. За 2021 рік у країну ввезли понад 30 тис. вживаних авто — це на 60% більше, ніж у 2020 році.

Особливою популярністю Volkswagen користувалися в листопаді. Найчастіше купували із країн Європейського Союзу. Для порівняння, від кількості 23,8 тис. авто було зібрано в Німеччині, а 6,8 тис. – у США.

Найчастіше Volkswagen Passat купували мешканці Львівської області, Києва та Київської області, Закарпатської та Волинської.

Експерти Інституту досліджень авторинку також склали рейтинг популярності авто за роком виробництва. Так, найчастіше обирали моделі 2012 та 2016 років. Середній вік Volkswagen Passat в Україні – 13,7 року.

Рейтинг двигунів також показав, що українці воліють дизельні варіанти – 60% проти 35% бензинових.

Найпопулярніший обсяг бензинового двигуна – 1,8 л. За ним одразу йде 1,6 л., а трійку лідерів замикають американські двигуни на 2,5 л.

Серед дизельних авто найчастіше купували з двигунами на 2,0 л, на 1,9 та 1,7 л.

Українці активно купували Volkswagen Passat у кузові універсал та седан, а найпопулярніші колірні варіанти – сірий, чорний та синій.

Середня ціна за ці автомобілі у 2021 році була від 5 до $12 тис. – все залежить від стану та року виробництва.