Немецкие Volkswagen Passat лидируют в Украине по количеству завезенных авто уже четвертый год подряд. За 2021 год в страну ввезли более 30 тыс. подержанных авто — это на 60% больше, чем в 2020 году.

Так, особой популярностью Volkswagen пользовались в ноябре. Чаще всего покупали со стран Европейского Союза. Для сравнения, от всего количества 23,8 тыс. авто были собраны в Германии, а 6,8 тыс. — в США.

Чаще всего Volkswagen Passat покупали жители Львовской области, Киева и Киевской области, Закарпатской и Волынской.

Эксперты Института исследований авторынка также составили рейтинг популярности авто по году производства. Так, чаще всего выбирали модели 2012 и 2016 годов. Средний возраст Volkswagen Passat в Украине — 13,7 лет.

Рейтинг двигателей также показал, что украинцы предпочитают дизельные варианты — 60% против 35% бензиновых.

Самый популярный объем бензинового двигателя — 1,8 л. За ним сразу идет 1,6 л., а тройку лидеров замыкают американские моторы на 2,5 л.

Среди дизельных авто чаще всего покупали с двигателями на 2,0 л, на 1,9 и 1,7 л.

Украинцы активно покупали Volkswagen Passat в кузове универсал и седан, а самые популярные цветовые варианты — серый, черный и синий.

Средняя цена за эти автомобили в 2021 году были от 5 до $12 тыс. — все зависит от состояния и года производства.