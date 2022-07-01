У червні українці придбали 2,9 тис. нових автомобілів – у порівнянні з минулим місяцем показник виріс на 14%. Ринок транспорту поступово відновлюється, хоч і до минулого року ще далеко.
У першому місяці літа 2021 року українці придбали на 69% більше новинок із салону.
У червні 2022 року найчастіше купували японські автомобілі Toyota – на них виїхали із салону 456 українців.
Друге місце за французькими Renault – 327 реєстрації. Дешевизна, доступність та невибагливість у ремонті підкуповує наших водіїв, особливо в період війни.
Трійку лідерів замикають надійні німецькі Volkswagen – 263 авто. В Україні особливо цінуються моделі Golf і Passat – нерідко вони лідирують і в рейтингу автомобілів з Європи або США.
Четверте місце за корейськими Hyundai – свій вибір на них зупинили 172 водії.
Рейтинг замикають чеські Skoda – 168 новеньких авто виїхало з автосалонів у червні 2022 року.
Найпопулярнішим новим автомобілем у першому місяці літа виявився бюджетний кросовер Renault Duster. Його можливості та місткість підкуповують наших водіїв.
З 1 липня в Україні скасовано нульове розмитнення – тепер водіям доведеться платити за ввезення транспорту з Європи. Йдеться про ПДВ, акцизний податок та ввізне мито. За даними експертів, українці з квітня заощадили понад 23 млрд грн на пільгах – ці кошти так і не потрапили до бюджету країни.