У червні українці придбали 2,9 тис. нових автомобілів – у порівнянні з минулим місяцем показник виріс на 14%. Ринок транспорту поступово відновлюється, хоч і до минулого року ще далеко.

У першому місяці літа 2021 року українці придбали на 69% більше новинок із салону.

У червні 2022 року найчастіше купували японські автомобілі Toyota – на них виїхали із салону 456 українців.

Зараз дивляться

Друге місце за французькими Renault – 327 реєстрації. Дешевизна, доступність та невибагливість у ремонті підкуповує наших водіїв, особливо в період війни.

Трійку лідерів замикають надійні німецькі Volkswagen – 263 авто. В Україні особливо цінуються моделі Golf і Passat – нерідко вони лідирують і в рейтингу автомобілів з Європи або США.

Четверте місце за корейськими Hyundai – свій вибір на них зупинили 172 водії.

Рейтинг замикають чеські Skoda – 168 новеньких авто виїхало з автосалонів у червні 2022 року.

Найпопулярнішим новим автомобілем у першому місяці літа виявився бюджетний кросовер Renault Duster. Його можливості та місткість підкуповують наших водіїв.

З 1 липня в Україні скасовано нульове розмитнення – тепер водіям доведеться платити за ввезення транспорту з Європи. Йдеться про ПДВ, акцизний податок та ввізне мито. За даними експертів, українці з квітня заощадили понад 23 млрд грн на пільгах – ці кошти так і не потрапили до бюджету країни.