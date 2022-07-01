В июне украинцы приобрели 2,9 тыс. новых автомобилей — в сравнении с прошлым месяцем, показатель вырос на 14%. Рынок транспорта постепенно восстанавливается, хоть и до прошлогоднего состояния еще далеко.

В первом месяце лета 2021 года украинцы приобрели на 69% больше новинок из салона.

В июне 2022 года чаще всего покупали японские автомобили Toyota — на них уехали из салона 456 украинцев.

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Второе место за французскими Renault — 327 регистрации. Дешевизна, доступность и неприхотливость в ремонте подкупает наших водителей, особенно в период войны.

Тройку лидеров замыкают надежные немецкие Volkswagen — 263 авто. В Украине особенно ценятся модели Golf и Passat — нередко они лидируют и в рейтинге подержанных авто из Европы или США.

Четвертое место за корейскими Hyundai — свой выбор на них остановили 172 водителя.

Рейтинг замыкают чешские Skoda — 168 новеньких авто уехало из автосалонов в июне 2022.

Самым популярным новым автомобилем в первом месяце лета оказался бюджетный кроссовер Renault Duster. Его возможности и вместительность подкупают наших водителей.

С 1 июля в Украине отменена нулевая растаможка — теперь водителям придется платить за ввоз транспорта из Европы. Речь идет об НДС, акцизный налог и ввозную пошлину. По данным экспертов, украинцы с апреля сэкономили более 23 млрд грн на льготах — эти средства так и не попали в бюджет страны.