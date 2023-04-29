Середні ціни на пальне в Україні у суботу, 29 квітня, трішки знизилися.

Преміальний бензин A-95+ скинув у ціні 6 копійок і зараз коштує 48,42 грн/л.

Популярний А-95 подешевшав на 5 копійок – до 46,43 грн/л.

Вартість літра бензину марки A-92 знизилася в середньому на 3 копійки, тож сьогодні це пальне пропонують на автозаправках по 44,54 грн/л.

Дизельне пальне здешевшало на 12 копійок – до 45,71 грн за літр.

А автогаз додав у ціні – 21,69 грн/л, що на 3 копійки більше, ніж попереднього дня.

Водночас найдешевше на АЗС популярний А-95 пропонують по 41,90 грн/л, а найдорожче – по 48,99 грн/л.

А-92 на заправках у середньому коштує 39,99-46 грн/л, дизельне пальне – 41,50-48 грн/л.

Джерело: AutoRia