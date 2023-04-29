Средние цены на горючее в Украине в субботу, 29 апреля, немного снизились.

Премиальный бензин A-95+ упал в цене на 6 копеек и сейчас стоит 48,42 грн/л.

Популярный А-95 подешевел на 5 копеек – до 46,43 грн/л.

Стоимость литра бензина марки A-92 снизилась в среднем на 3 копейки и сегодня это топливо предлагают на автозаправках по 44,54 грн/л.

Дизельное горючее подешевело на 12 копеек – до 45,71 грн за литр.

А автогаз прибавил в цене – 21,69 грн/л, что на 3 копейки больше, чем в предыдущие дни.

При этом дешевле всего на АЗС популярный А-95 предлагают по 41,90 грн/л, а дороже — по 48,99 грн/л.

А-92 на заправках в среднем стоит 39,99-46 грн/л, дизельное топливо – 41,50-48 грн/л.

Источник: AutoRia