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В выходные в Украине подешевели почти все виды горючего: цены на АЗС

29 апреля 2023, 10:14
Малиновская Ангелина редактор ленты
В выходные в Украине подешевели почти все виды горючего: цены на АЗС

Средние цены на горючее в Украине в субботу, 29 апреля, немного снизились.

Премиальный бензин A-95+ упал в цене на 6 копеек и сейчас стоит 48,42 грн/л.

Популярный А-95 подешевел на 5 копеек – до 46,43 грн/л.

Стоимость литра бензина марки A-92 снизилась в среднем на 3 копейки и сегодня это топливо предлагают на автозаправках по 44,54 грн/л.

Дизельное горючее подешевело на 12 копеек – до 45,71 грн за литр.

А автогаз прибавил в цене – 21,69 грн/л, что на 3 копейки больше, чем в предыдущие дни.

При этом дешевле всего на АЗС популярный А-95 предлагают по 41,90 грн/л, а дороже — по 48,99 грн/л.

А-92 на заправках в среднем стоит 39,99-46 грн/л, дизельное топливо – 41,50-48 грн/л.

Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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