У Києві з’являться перепустки нового зразка для їзди по столиці в комендантську годину. Так вони почнуть діяти з початку останнього місяця зими, і в КМВА розповіли, для чого потрібні зміни.

Так, за словами адміністрації, нові документи можна забрати у київській комендатурі.

– Оновлення необхідне для того, щоб перепустками користувалися лише ті особи, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади, – заявив Комендант міста, генерал-майор Віктор Плахтій.

Також військовий нагадав мешканцям столиці про важливість дотримання правил комендантської години. Актуальну інформацію про ці обмеження активно поширюють як у мережі, так і через дошки оголошення та громадський транспорт.

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Варто зазначити, що у Києві та Київській області комендантська година діє щодня в період 23:00 – 05:00. У цей час громадський транспорт не їздить, але метро буде доступним як укриття цілодобово.

Щоб пересуватися містом у комендантську годину за крайньої потреби, обов’язково потрібно мати з собою документи, що підтверджують особу.