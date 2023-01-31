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В Киеве появятся новые пропуски для водителей: для чего они нужны и где получить

31 января 2023, 15:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Штраф за червоні поворотники в авто
Источник: Pixabay

В Киеве появятся пропуски нового образца для езды по столице в комендантский час. Так, они начнут действовать с начала последнего месяца зимы, и в КМВА рассказали, для чего нужны изменения.

Так, по словам администрации, новые документы можно забрать в киевской комендатуре. 

— Обновление необходимо для того, чтобы пропусками пользовались только те личности, которые относятся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти, — заявил Комендант города, генерал-майор Виктор Плахтий.

Также военный напомнил жителям столицы о важности соблюдения правил комендантского часа. Актуальную информацию об этих ограничениях активно распространяют как в сети, так и через доски объявления и общественный транспорт.

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Стоит отметить, что в Киеве и Киевской области комендантский час действует ежедневно в период 23:00 – 05:00. В это время общественный транспорт не ездит, но метро будет доступным в качестве укрытия круглосуточно.

Чтобы передвигаться по городу в комендантский час при крайней необходимости, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие личность.

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