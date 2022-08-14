Суд визнав незаконним платне паркування у Києві – нові тарифи на послугу не діють. Про це заявили у Шостому апеляційного адміністративного суду.

Йдеться про рішення влади Києва підняти ціни на паркування у столиці – тоді було визначено паркувальні зони, оновлення тарифів, а також систему оплати.

У КМДА тоді вирішили здавати в оренду місця для паркування бізнесу як щомісячні абонементи. Для фізичних осіб заброньоване паркомісце в І зоні на місяць коштувало 8500 грн, в ІІ – 4410 грн, а в ІІІ – 1323 грн.

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На тлі рішення мерії, жителі Києва вже в серпні 2021 року вирішили оскаржити рішення, і досягли свого.

Ще в лютому суд дійшов висновку, що розпорядження місцевої влади не відповідає Податковому кодексу та затвердженому урядом Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування. Після цього рішення суду не змінилося, і воно набуло чинності 1 серпня цього року.

Про те, що штрафувати за паркування у Києві не будуть, заявили у КМДА ще на початку місяця. Йдеться про майданчики КП Київтранспарксервіс, та мешканців та гостей столиці повідомили про зміни за допомогою сервісу Київ Цифрової.

З початку серпня інспектори не штрафуватимуть за неоплачені послуги. Щоправда, це не стосується порушень правил дорожнього руху – покарання цими пунктами ніхто не скасовував.