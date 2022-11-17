У Гданську українці тепер зможуть обмінювати посвідчення водія – МВС

Гданськ став другим містом у Польщі, де можна отримати послугу обміну національного посвідчення водія, виданого в Україні.

– Завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби України, географія надання послуг розширюється. Це безпрецедентна ситуація, що документи, які дають право керувати транспортними засобами однієї країни, видаються на території іншої, – повідомили у МВС України.

Також зазначається, що від початку вересня послугу обміну українського посвідчення водія надавали у Варшаві.

Зараз дивляться

Отже, за перші два дні, як послугу надають у Гданську, нею встигли скористатись 17 українців.

Нагадаємо, що раніше Факти ICTV писали, куди звертатись та що мати при собі при обміні українського посвідчення водія у Польщі.