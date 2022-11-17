В Гданьске украинцы теперь смогут обменивать водительские права — МВД

Гданьск стал вторым городом в Польше, где можно получить услугу обмена национального водительского удостоверения, выданного в Украине.

– Благодаря сотрудничеству Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы Украины, география предоставления услуг расширяется. Это беспрецедентная ситуация, что документы, дающие право управлять транспортными средствами одной страны, выдаются на территории другой, — сообщили в МВД Украины.

Также отмечается, что с начала сентября услугу обмена украинского водительского удостоверения начали предоставлять в Варшаве.

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Итак, за первые два дня оказания услуги в Гданьске, ею успели воспользоваться 17 украинцев.

Напомним, что ранее Факты ICTV писали, куда обращаться и что иметь при себе при обмене украинского водительского удостоверения в Польше.