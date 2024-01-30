Японський автовиробник Toyota Motor закликав власників 50 тис. старих авто у США негайно віддати їх в ремонт, оскільки надувні подушки безпеки можуть вибухнути і потенційно вбити водіїв.

Toyota Motor попередила водіїв про небезпеку

Рекомендація “не сідати за кермо” поширюється на деякі автомобілі Corolla 2003-2004 модельного року, Corolla Matrix 2003-2004 і RAV4 2004-2005 з надувними подушками безпеки Takata.

Понад 30 смертей у всьому світі, включаючи 26 смертей у США, і сотні поранень в автомобілях різних автовиробників з 2009 року пов’язані з надувними подушками Takata, які можуть вибухнути, викидаючи металеві осколки всередині легкових і вантажних автомобілів.

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У Toyota заявили, що відкликання RAV4 стосується подушки безпеки водія, тоді як інші відкликання стосуються лише подушки безпеки переднього пасажира.

У деяких моделях Corolla та Corolla Matrix певні автомобілі також підпадають під повторне відкликання, адже подушка безпеки може спрацювати навіть без аварії.

Інші автовиробники вже видавали попередження “не сідати за кермо” для транспортних засобів зі старими надувними подушками безпеки Takata після смертельних аварій

У компанії Toyota відмовилися відповісти, чи було це попередження викликане серйозною травмою або смертельним інцидентом, пов’язаним з одним із транспортних засобів.