На тест-драйв Фактів ICTV потрапив кросовер Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla окрім вже відомих версій у кузові седан, універсал та хетчбек відтепер отримала модифікацію кросовера з приставкою Cross.

Нумо розбиратися, що собою являє Toyota Corolla Cross та скільки коштує в Україні.

Дизайн Toyota Corolla Cross

Зовні Toyota Corolla Cross зовсім не подібна до своїх родичів по платформі Corolla. Як на мене, Toyota Corolla Cross за дизайном найбільше схожа на старшого брата Toyota RAV4. Toyota Corolla Cross більш компактна та поступається в габаритах, проте візуально подібна до Toyota RAV4.

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Toyota Corolla Cross виглядає стримано, проте стильно, а на характер кросовера натякають накладки з нефарбованого пластику та кліренс 160 мм.

Салон Toyota Corolla Cross

Інтер’єр Toyota Corolla Cross все ж більш подібний до споріднених версій Toyota Corolla, проте версія Cross має просторіший салон.

Зауважу, що тестова Toyota Corolla Cross була надана у максимальній комплектації Premium з панорамним дахом.

Панель приладів в Toyota Corolla Cross цифрова та має діагональ 12,3 дюйма. Її можна персоналізувати під одну з тем. Виглядає стильно, сучасно та доволі інформативно.

Вгорі центральної консолі знаходиться дисплей мультимедійної системи діагоналлю 10,5 дюйма. Мультимедійна система підтримує бездротовий Apple CarPlay та Android Auto. Також є й бездротова зарядка для смартфонів.

Варто відзначити кнопкову панель керування клімат-контролем, яка розміщена під екраном мультимедіа. Таке рішення, хоч й виглядає не надто сучасно, проте саме по собі доволі практичне.

На тлі сучасної цифрової панелі приладів та мультимедійної системи, дуже олдскульно виглядають кнопки підігріву сидінь та керма.

Матеріали салону практичні, без особливих натяків на преміальність, проте все доволі практично та виглядає довговічним. Сидіння виконані з екошкіри, торпедо зроблене з пластику, який за текстурою та візуально схожий на шкіру декоровану швами.

Позаду в салоні доволі просторо, місця вдосталь, нарікань у пасажирів не виникало. Спинка заднього ряду регулюється за кутом нахилу, є підлокітник, роз’єми для зарядок та й загалом є все для комфорту.

Багажник місткий, об’єм становить 390 л. Дверцята оснащені електроприводом, є функція відчинення за допомогою помаху ноги, під фальшпідлогою є докатка.

Як їде Toyota Corolla Cross

Тестова Toyota Corolla Cross була обладнана гібридною силовою установкою, яка складається з 2,0 літрового бензинового двигуна (153 к.с./188 Нм) та електромотора (83 кВт/113 к.с./206 Нм). Загальна ж потужність становить 197 к.с., адже електричний та бензиновий двигуни працюють у різних режимах тож сумувати їхню потужність не можна. Двигуни працюють в парі з електромеханічним варіатором e-CVT. Привід Toyota Corolla Cross – передній.

Гібрид Toyota Corolla Cross видався доволі динамічним та водночас комфортним. Електромотор та бензиновий двигун працюють гармонійно, без зволікань та затримок під час старту з місця, набору швидкості та на обгонах.

В Toyota Corolla Cross є три режими водіння – Eco, Normal, Power. Назви говорять самі за себе, і поведінка автомобіля змінюється відповідно. Також є режим EV, який повністю перемикає Toyota Corolla Cross на електротягу.

Якщо говорити про економію, то тут Toyota Corolla Cross є чим похизуватися, адже середні витрати пального в змішаному циклі у мене становили 5,9 л на 100 км.

Підвіска Toyota Corolla Cross виявилася комфортною та просто ковтала більшість нерівностей на наших дорогах.

Якщо говорити про характер Toyota Corolla Cross, то він однозначно спокійний, можна сказати сімейний. Без натяків на спортивне водіння чи бездоріжжя. Так, завдяки кліренсу та пластиковому обвісу можна бути спокійнішими під час поїздок на пікнік, або ж додати драйву у режимі Power, проте Toyota Corolla Cross це більше про спокій та комфорт.

Скільки коштує Toyota Corolla Cross в Україні

Toyota Corolla Cross пропонується в Україні виключно у варіанті Toyota Corolla Cross 2,0 л Hybrid, e-CVT та переднім приводом. Обрати можна лише комплектацію. Ціни вказано на авто, які є в Україні.

Live – базова версія вартість якої становить 1 294 195 грн.

Active – на щабель вище ніж Live та коштує 1 367 790 грн.

Lounge – коштує 1 418 050 грн.

Найдорожча ж версія Premium (з панорамним дахом) коштує 1 518 570 грн.

Чи вартує Toyota Corolla Cross цих коштів? Вирішувати, як завжди, вам.