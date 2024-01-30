Японский автопроизводитель Toyota Motor призвал владельцев 50 тыс. старых авто в США немедленно отдать их в ремонт, поскольку надувные подушки безопасности могут взорваться и потенциально убить водителей.

Toyota Motor предупредила водителей об опасности

Рекомендация “не садиться за руль” распространяется на некоторые автомобили Corolla 2003-2004 модельного года, Corolla Matrix 2003-2004 и RAV4 2004-2005 с надувными подушками безопасности Takata.

Более 30 смертей во всем мире, включая 26 смертей в США, и сотни ранений в автомобилях различных автопроизводителей с 2009 года связаны с надувными подушками Takata, которые могут взорваться, выбрасывая металлические осколки внутри легковых и грузовых автомобилей.

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В Toyota заявили, что отзыв RAV4 касается подушки безопасности водителя, тогда как другие отзывы касаются только подушки безопасности переднего пассажира.

В некоторых моделях Corolla и Corolla Matrix определенные автомобили также подпадают под повторный отзыв, ведь подушка безопасности может сработать даже без аварии.

Другие автопроизводители уже выдавали предупреждение “не садиться за руль” для транспортных средств со старыми надувными подушками безопасности Takata после смертельных аварий

В компании Toyota отказались ответить, было ли это предупреждение вызвано серьезной травмой или смертельным инцидентом, связанным с одним из транспортных средств.