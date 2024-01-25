На тест-драйв Фактов ICTV попал кроссовер Toyota Corolla Cross. Toyota Corolla помимо уже известных версий в кузове седан, универсал и хэтчбек теперь получила модификацию кроссовера с приставкой Cross.

Давайте разбираться, что собой представляет Toyota Corolla Cross и сколько стоит в Украине.

Дизайн Toyota Corolla Cross

Внешне Toyota Corolla Cross совсем не похожа на своих родственников по платформе Corolla. По-моему, Toyota Corolla Cross по дизайну больше всего похожа на старшего брата Toyota RAV-4. Toyota Corolla Cross более компактна и уступает в габаритах, однако визуально похожа на Toyota RAV-4.

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Toyota Corolla Cross выглядит сдержанно, однако стильно, а на характер кроссовера намекают накладки из неокрашенного пластика и клиренс 160 мм.

Салон Toyota Corolla Cross

Интерьер Toyota Corolla Cross все же более похож на родственные версии Toyota Corolla, однако версия Cross имеет более просторный салон.

Замечу, что тестовая Toyota Corolla Cross была предоставлена в максимальной комплектации Premium с панорамной крышей.

Приборная панель в Toyota Corolla Cross цифровая и имеет диагональ 12,3 дюйма. Ее можно персонализировать под одну из тем. Выглядит стильно, современно и достаточно информативно.

Вверху центральной консоли находится дисплей мультимедийной системы диагональю 10,5 дюйма. Мультимедийная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Также есть беспроводная зарядка для смартфонов.

Следует отметить кнопочную панель управления климат-контролем, находящуюся под экраном мультимедиа. Такое решение, хоть и выглядит не слишком современно, однако само по себе довольно практично.

На фоне современной цифровой панели приборов и мультимедийной системы очень олдскульно смотрятся кнопки подогрева сидений и руля.

Материалы салона практичны, без особых намеков на премиальность, однако все достаточно практично и выглядит долговечным. Сидения выполнены из экокожи, торпедо сделано из пластика, который по текстуре и визуально похож на кожу декорированную швами.

Сзади в салоне достаточно просторно, места достаточно, нареканий у пассажиров не возникало. Спинка заднего ряда регулируется по углу наклона, есть подлокотник, разъемы для зарядок и вообще есть все для комфорта.

Багажник вместительный, объем составляет 390 л. Дверца багажника оснащена электроприводом, есть функция открывания с помощью взмаха ноги, под фальшьполом есть докатка.

Как едет Toyota Corolla Cross

Тестовая Toyota Corolla Cross была оборудована гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового бензинового двигателя (153 л.с./188 Нм) и электромотора (83 кВт/113 л.с./206 Нм). Общая мощность составляет 197 л.с., ведь электрический и бензиновый двигатели работают в разных режимах и суммировать их мощность нельзя. Двигатели работают в паре с электромеханическим вариатором e-cvt. Привод Toyota Corolla Cross – передний.

Гибрид Toyota Corolla Cross показался довольно динамичным и в то же время комфортным. Электромотор и бензиновый двигатель работают гармонично, без промедлений и задержек при старте с места, наборе скорости и на обгонах.

У Toyota Corolla Cross есть три режима вождения – Eco, Normal, Power. Названия говорят сами за себя, и поведение автомобиля меняется соответственно. Также есть режим EV, полностью переключающий Toyota Corolla Cross на электротягу.

Если говорить об экономии, то здесь Toyota Corolla Cross есть чем похвастаться, ведь средние расходы топлива в смешанном цикле у меня составляли 5,9 л на 100 км.

Подвеска Toyota Corolla Cross оказалась комфортной и просто проглатывала большинство неровностей на наших дорогах.

Если говорить о характере Toyota Corolla Cross, то он однозначно спокойный, можно сказать семейный. Без намеков на спортивное вождение или бездорожье. Да, благодаря клиренсу и пластиковому обвесу можно быть спокойнее во время поездок на пикник, или добавить драйва в режиме Power, однако Toyota Corolla Cross это больше о спокойствии и комфорте.

Сколько стоит Toyota Corolla Cross в Украине

Toyota Corolla Cross предлагается в Украине исключительно в варианте Toyota Corolla Cross 2,0 л Hybrid, e-CVT и на переднем приводе. Выбрать можно только комплектацию. Цены указаны на автомобили, которые есть в Украине.

Live – базовая версия, стоимость которой составляет 1 294 195 грн.

Active – на ступень выше Live и стоит 1 367 790 грн.

Lounge – стоит 1 418 050 грн.

Самая дорогая версия Premium (с панорамной крышей) стоит 1 518 570 грн.

Стоит ли Toyota Corolla Cross этих денег? Решать, как обычно, вам.