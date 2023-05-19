Тест-драйв Suzuki Vitara Hybrid: чем отличается от обычной версии и цена в Украине

У нас на тесте побывал обновленный кроссовер Suzuki Vitara в версии Hybrid. Чем же Suzuki Vitara Hybrid отличается от обычных версий Suzuki Vitara. Давайте разбираться.

Чем в дизайне отличается Suzuki Vitara Hybrid от обычной Suzuki Vitara

Незначительное, но самое главное отличие – дизайн фар. Вначале и не обратишь внимания, но если присмотреться, то у Suzuki Vitara Hybrid другой рисунок фар и в них появилась голубая горизонтальная линия-разделитель. Ну и второе отличие – шильдик Hybrid на багажнике, но это, как говорится, такое.

В салоне отличий можно сказать, что и нет, кроме нового подменю на экране панели приборов с изображением схемы гибридной установки. Да и несет это меню чисто информационный характер, ведь система функционирует полностью в автоматическом режиме без возможности вмешательства пользователя.

О гибриде мы еще поговорим, но давайте закончим с дизайном и салоном.

Suzuki Vitara Hybrid по дизайну и салону – все та же Suzuki Vitara. Она простая, незамысловатая и практичная. Она не особо претендует на премиум и не может похвастаться вычурными материалами, но в ней есть все что нужно.

А так как отличия по салону минимальные, то предлагаю вам более детально с салоном и его функционалом ознакомится в нашем предыдущем тест-драйве Suzuki Vitara.

Чем по технике отличается Suzuki Vitara Hybrid от обычной Suzuki Vitara

Здесь самое интересное – гибридная установка Suzuki Vitara.

Suzuki Vitara Hybrid оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 1,4 л, который работает в паре с системой “мягкого гибрида” SHVS со стартер-генератором ISG.

Если простыми словами, то гибридная система помогает бензиновому двигателю при разгоне, снижает расход топлива и позволяет уменьшить уровень выбросов в окружающую среду.

Ни о каком движении исключительно на электротяге и подзарядке батареи от сети речь не идет. Это вспомогательная система, в работу которой вы не вмешиваетесь. В общем вы не особо будете обращать внимание на наличие этой системы, она сама будет делать свое дело, и довольно эффективно.

Что мы имеем на выходе по цифрам – максимальная мощность 129 л.с., максимальный крутящий момент 235 Нм.

Расход топлива в смешанном цикле у нас на тест-драйве составлял 7,2 л на 100 км, что для полноприводного кроссовера вполне ок.

Если говорить по ощущениям от динамики, то скажу, что едет Suzuki Vitara Hybrid довольно бодро. Не ожидайте сверхъестественного, но рассчитывайте, что под педалью у вас достаточно мощности и крутящего момента для безопасных маневров.

Сколько стоит Suzuki Vitara Hybrid

Тестовый Suzuki Vitara Hybrid был предоставлен в максимальной комплектации с двигателем 1.4 BoosterJet, АКПП и полным приводом.

Цена данной версии составляет 1 156 000 грн.

Много это или мало? Решать, как всегда вам.