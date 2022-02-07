У нас на тесті побував оновлений кросовер Opel Crossland, який позбувся приставки X в кінці назви і трохи посвіжів.

Тестовий Opel Crossland оснащений бензиновим турбомотором 1,2 л, 6-АКПП та представлений у максимальній комплектації Ultimate вартістю приблизно $26 тис.

Варто зазначити, що базова версія з механікою та атмосферним бензиновим двигуном стартує з позначки приблизно $18 тис. А це непогано, як для німця, який вже встиг породичатися з французькими брендами Peugeot і Citroen.

Що нового у дизайні Opel Crossland

Глобально Opel Crossland залишився таким самим і дуже схожий на попередника Opel Crossland Х, але фейсліфтову версію освіжили і підігнали під нову концепцію Opel Vizor.

На місці класичної стільникової решітки радіатора у Opel Crossland глянцева суцільна пластина з емблемою посередині. На вигляд – незвично, привабливо і чимось нагадує електромобільну тему. Сама ж стільникова решітка радіатора розташована в самому низу бампера.

Ззаду змін не дуже багато – тоновані ліхтарі та назва моделі, що красується по центру п’ятих дверцят.

Що нового у салоні Opel Crossland

Основною зміною, що я вичитав, стала нова мультимедійна система NAVI PRO з 8-дюймовим екраном, яка підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Раніше встановлювалася мультимедійка з 7-дюймовим екраном, а для авто 2022 року випуску також пропонуватимуть 8-дюймову версію. Також з’явилися нові варіанти обшивки салону та, можливо, деякі опції.

У салоні особливих змін немає – це той самий Opel Crossland Х. Спокійний, якісний німець, у якого все на своїх місцях. У нашому випадку салон був виконаний з алькантари та вставок із екошкіри. Залишилася і фішка Опеля – передні сидіння, сертифіковані німецькою Асоціацією здорової спини (AGR Back Experts).

Вони справді дуже зручні, є підколінна підтримка та достатня кількість регулювань. З родзинок для водія – підігрів сидінь, підігрів керма та підігрів лобового скла.

Салон дуже просторий, як на мене. Зовні здається, що машина маленька, а всередині простору цілком достатньо. Місця позаду також вдосталь.

Задній ряд сидінь регулюється за вильотом та нахилом, що також позитивно впливає на об’єм багажника.

Його об’єм варіюється від 410 л до 520 л, залежно від положення заднього дивана.

Як їде Opel Crossland

Opel Crossland оснащений 3-циліндровим турбодвигуном об’ємом 1,2 л із потужністю 110 л і максимальним крутильним моментом 205 Нм.

Двигун працює в парі з 6-АКПП виробництва Aisin. Привод передній – без варіантів.

Opel Crossland міський, жвавий та динамічний кросовер. Було б нерозумно розраховувати, що 3-циліндровий мотор подарує вам купу адреналіну та спортивне гарчання, але на свої 1,2 л він їде впевнено.

Середня витрата пального за весь тест-драйв – 7,8 л.

Підвіска комфортна, можна сказати навіть дуже комфортна, але з акустичним комфортом не все так гладко. Шумоізоляція, вочевидь, не козир Opel Crossland.

Повного приводу немає, але є кліренс 170 мм та система Grip Control, завдяки якій можна обрати один із режимів покриття (сніг, бруд, пісок, бездоріжжя, траса). Система переналаштовує роботу електроніки та допомагає автомобілю впоратися з певними умовами.

Підсумки

Бюджетний, якісний, із широким вибором опцій – ось такий він Opel Crossland. Змін мало, але вони є, і всі в тему. Є питання щодо шумоізоляції та й малолітражному двигуну знайдеться, що закинути, але глобально автомобіль сподобався.

Вирішувати, як завжди, вам.