На тест-драйві у нас побував хетчбек, чи то радше крос-хетчбек Renault Kardian, який у певному сенсі замінив на нашому ринку Renault Sandero Stepway.

Так, модель Sandero Stepway продовжують продавати на окремих інших ринках під брендом Dacia, проте відтепер у нас його змінить інший гравець, модель для ринків, що розвиваються, – Renault Kardian.

Дизайн Renault Kardian

Новинка побудована на одній платформі з Renault Taliant, який нещодавно побував у нас на тест-драйві. Вони навіть дещо схожі з Taliant, проте за дизайном Kardian впевнено перемагає, як на мене. Тут і новий логотип, і повністю світлодіодна, двоскладова оптика попереду, і фактурні, затемнені ліхтарі позаду. Словом, Kardian має більш сучасний та соковитий екстер’єр.

Зараз дивляться

Renault Kardian доволі компактних розмірів, що залишає його в статусі хетчбека: довжина 4 119 мм, ширина 1 758 мм, висота 1 494 мм та колісна база 2 604 мм.

Хоч це й хетчбек, але зовнішній вигляд натякає, що амбіції бути кросовером у нього є. Тож що ми маємо: кліренс 201 мм, захисні накладки з нефарбованого пластику на бамперах, арках та порогах. Ну і рейлінги на даху. Так, це теж зарахуємо до рис, притаманних кросоверам.

Тож на виході маємо крос-хетчбек, який має доволі стильний і сучасний вигляд, а що в салоні?

Салон Renault Kardian

Тут теж чимало подібного до Renault Taliant, проте й у виконанні інтер’єру Renault Kardian виграє.

Почнемо з головної відмінності, що одразу впадає в око, – нове кермо з сучасним лого Renault.

Панель приладів у тестовому авто аналогова, як і у Renault Taliant, проте опційно в Kardian може бути й цифровий кластер, що вже тішить.

Панель керування кліматичною системою тут вже знайома за іншими авто бренду, проте тут і змінювати немає чого, тому що вона й справді зручна.

Екран мультимедійної системи такий самий, як і в Taliant, проте тут він встановлюється навіть у базовій версії. Система підтримує бездротовий Apple CarPlay та Android Auto, є камера заднього вигляду, проте бездротової зарядки для смартфона немає.

Система проста в користуванні і працює доволі непогано. Також додам, що в максимальній комплектації є також система кругового огляду.

У якості матеріалів салону я не помітив великої різниці між Taliant та Kardian, проте в останнього є цікаві варіанти поєднання кольорів обшивки салону. Матеріали бюджетні, проте зносостійкі, принаймні на вигляд.

Позаду місця небагато, скромно, проте без відвертої тісноти.

Багажник достатніх розмірів – 398 л. Під фальшпідлогою є повноцінна запаска, а інструмент для заміни колеса зафіксований на боковій стінці багажника.

Є знімна поличка, а спинки заднього ряду сидінь складаються у співвідношенні 60/40, що дає змогу перевозити габаритні речі.

Техніка Renault Kardian

На тест-драйв до нас потрапив Renault Kardian у комплектації Techno з трициліндровим, 1,0-літровим турбованим двигуном (100 к.с./142 Нм), варіатором CVT та приводом на передні колеса.

Характерний звук, вібрації та всі принади трициліндрового двигуна відчуваються, проте без цього ніяк, така вже конструкція.

Якщо говорити про динаміку, то в міському циклі запасу потужності вистачає для маневрів, обгонів та перелаштовувань, проте все в межах розумного, звісно. Це очевидно не спорткар, проте в спокійному ритмі його цілком вистачає.

Варіатор працює переважно чітко, без ривків, ну хіба що характерний гул інколи чути в салоні, але це особливість CVT. Проте варіатор не любить різких стартів, йому до вподоби плавність та розміреність при натисканні на педаль газу.

Дещо дивним здалося розміщення виходу труби вихлопної системи, що спрямований у бік лівого порогу під ногами заднього пасажира та створює певний акустичний ефект.

Підвіска – попереду незалежна та напівзалежна балка позаду. Ось тут в мене питань взагалі немає, адже Renault Kardian вдало справляється з нашими дорогами завдяки доволі енергоємній підвісці, хоч задня частина й інколи підстрибує на нерівностях.

Чого бракує, як на мене, так це чутливості керма, адже й гостроти йому очевидно бракує.

Якщо говорити про витрату пального, то в змішаному циклі Renault Kardian споживав на тест-драйві близько 8 л на 100 км.

Скільки коштує Renault Kardian

Базова версія Renault Kardian з 1,0-літровим двигуном та МКПП у комплектації Evolution коштує 846 тис. грн. Ця ж комплектація, але з варіатором CVT коштуватиме 902 400 грн.

Середня комплектація Techno на механіці коштує 902 400 грн, а з варіатором 958 800 грн.

Максимальна комплектація Iconic доступна лише у версії з варіатором і її ціна становить 1 001 100 грн.

Підсумки

Renault Kardian – яскрава заміна Renault Sandero Stepway для нашого ринку, досить сучасна та приваблива. Kardian поєднує певні риси кросовера та хетчбека, а окрім цього намагається ще й балансувати на межі сучасного, проте водночас бюджетного авто. Як на мене, певною мірою йому це вдалося, проте зі своїми особливостями, які потрібно брати до уваги.

Чи вдалося все ж Renault віднайти золоту середину та гідно замінити Renault Sandero Stepway? Вирішувати, як завжди, вам.