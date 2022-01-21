Тест-драйв Porsche Taycan Cross Turismo: кросовер чи спорткар

У нас на тест-драйві побував Porsche Taycan Cross Turismo, який поєднав у собі якості кросовера, універсала, спорткара та електромобіля.

З назви стає зрозуміло, що нічого не зрозуміло, але ми вирішили розібратися в деяких нюансах.

Porsche Taycan Cross Turismo та його зовнішній вигляд

Сперечатись про дизайн Porsche – справа марна. Безумовно, на вигляд він дорогий і пафосний.

Мене більше здивувало те, як німці змогли поєднати риси кросовера, спорткара, електромобіля та класичного представника сімейства Porsche.

Porsche Taycan Cross Turismo та седан Porsche Taycan: у чому відмінність

Раніше на тесті у нас побував седан Porsche Taycan 4S, рідний брат тестового Taycan Cross Turismo.

Ці брати точно не близнюки, але створені на одній платформі і спільного у них доволі багато, але відмінності також є.

Якщо подивитися на Cross Turismo збоку та ззаду, то неозброєним поглядом можна побачити різницю – форма кузова, яка більше схожа на універсал та пластиковий позашляховий обвіс Cross Turismo (у пакеті Offrad). Спереду вони дуже схожі і здалеку їх відрізнити складно.

Ціни на Porsche Taycan Cross Turismo

У нас на тест-драйві побував Porsche Taycan 4S Cross Turismo із пакетом Offroad та додатковими опціями. Його вартість становить 4,341,520 грн. (€134 266).

Для порівняння, порядок цін на інші версії Porsche Taycan Cross Turismo:

Taycan 4 Cross Tursimo – €87,600

Taycan 4S Cross Turismo – €101,700

Taycan Turbo Cross Turismo – €139 100

Taycan Turbo S Cross Turismo – €168,500

Незважаючи на досить значну ціну, за минулий рік продано 36 автомобілів Porsche Taycan Cross Turismo. Як на мене, то показник непоганий, адже ця версія була представлена ​​в Україні лише в червні минулого року.

Що у салоні Porsche Taycan Cross Turismo

Інтер’єри Porsche Taycan Cross Turismo та седана Porsche Taycan дуже схожі, м’яко кажучи.

Безліч сенсорних екранів і мінімум кнопок – якщо коротко про салон Porsche Taycan Cross Turismo. Водночас збережено спортивний дух Porsche у вигляді циферблата на 60 с, кнопки запуску двигуна ліворуч від керма та компонування салону.

Ультрасучасно, але стримано і зберігаючи сімейні риси. Ось так я би коротко описав інтер’єр Porsche Taycan Cross Turismo.

Не розповідатиму про якість складання та підбір матеріалів. Це Porsche. Тут усе зрозуміло. Детальніше про інтер’єр ви можете дізнатися у нашому тест-драйві седана Porsche Taycan.

Перевагою Cross Turismo перед седаном є форма кузова, адже завдяки їй місця над головою у задніх пасажирів побільшало.

Також став більшим і багажник, об’єм якого становить 446 л, а це на 80 л більше, ніж у седана.

Родзинка з додатковим багажником спереду залишилася, і у вас буде додатковий відсік під невелику сумку або рюкзак.

Як справи із зарядкою Porsche Taycan Cross Turismo

У Porsche Taycan Cross Turismo, як і у седан Porsche Taycan, є два роз’єми для підключення зарядного кабелю, які розміщені на передніх крилах автомобіля.

Один порт CCS (для заряджання постійним струмом DC) під прискорену зарядку здатний приймати максимальну потужність до 270 кВт DC.

Два порти Type 2 (для заряджання змінним струмом AC), які здатні приймати до 11 кВт.

На момент тест-драйву седана Porsche Taycan найбільш потужною зарядкою, якою мені вдалося скористатися, була зарядка з потужністю 50 кВт.

Наразі в Україні з’явилася надшвидка зарядна станція Porsche, де від 5% до 80% заряду електрокар отримає в середньому за 25 хвилин, як стверджує імпортер.

Максимальна потужність для зарядки одного автомобіля – 320 кВт, а двох авто одночасно – по 160 кВт для кожного.

Насправді виходять приблизно такі самі результати, але варто враховувати, що ця зарядка єдина в Україні і доступна тільки для клієнтів Porsche. Розташована вона на території дилерського центру “Порше Центр Київ Аеропорт”.

Про мій досвід заряджання Porsche Taycan від звичайної розетки та на громадських зарядних станціях ви можете прочитати в нашому попередньому тесті Porsche Taycan.

Як їде Porsche Taycan Cross Turismo

Якщо сказати, що динаміка Taycan 4S Cross Turismo вражає, то це буде дуже м’яко і не зовсім чесно. Taycan 4S Cross Turismo летить до першої сотні за 4,1 с, викликаючи шквал емоцій. Враження схожі на розгін літака на смузі перед зльотом.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo обладнаний двома електромоторами із сумарною потужністю 490 к.с. У режимі Launch Control потужність піднімається до 571 к.с., а максимальний крутильний момент – до 650 Нм.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo оснащений батареєю ємністю 93,4 кВтг, що дає змогу проїхати на ньому в діапазоні 388-452 км. Цього цілком достатньо для комфортних щоденних подорожей.

Варто згадати ще одну якість Porsche Taycan 4S Cross Turismo – характер кросовера.

Кліренс Cross Turismo становить 146 мм, а пакет Offroad додає ще 10 мм. Крім цього, є режим Gravel (Гравій), який завдяки пневмопідвісці дає змогу підняти Cross Turismo ще на 20 мм. На виході ми маємо максимальний кліренс 176 мм. У седана базовий кліренс становить 127 мм, і це ще один козир для Cross Turismo.

Підсумки

Porsche Taycan 4S Cross Turismo – коктейль зі спорткара, універсала, кросовера, класики Porsche та електромобіля. Ось така гримуча суміш вийшла у німців. Як на мене – чудовий симбіоз. Вирішувати, як завжди, вам.