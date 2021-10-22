Тест-драйв Jaguar F-Pace: домашній затишок

На тест-драйві у Фактів ICTV побувала рестайлінгова версія кросовера Jaguar F-Pace.

Ми спробували дізнатися, що ж змінилося і скільки тепер коштує британський кросовер Jaguar F-Pace.

Що змінилося в дизайні?

Jaguar F-Pace залишився упізнаваним, але трохи освіжився за рахунок нових бамперів, решітки радіатора і видозміненої оптики.

Jaguar F-Pace – солідний, повнорозмірний кросовер, який хоч і не впадає в око в потоці машин, але абсолютно точно викликає повагу у сусідів по парковці.

Що змінилося всередині?

Дисплеї – наше все. Jaguar F-Pace не став винятком і обзавівся двома плазмами на борту – панель приладів (12,3 дюйма) і мультимедійний екран (11,4 дюйма).

До новинок додамо і сенсорну панель керування клімат-контролем.

У всьому іншому – відчувається преміальність у кожній деталі. Аромат дорогих матеріалів так і тягне зазирнути в салон і спробувати все на дотик.

На швидкості в салоні тихо, а оновлені сидіння дають змогу ідеально підлаштуватися під автомобіль завдяки широкому діапазону регулювань.

Дуже приємний, продуманий салон з чудовою атмосферою та різноманіттям якісних матеріалів. Докопатися особливо немає до чого.

Що з технікою у Jaguar F-Pace?

Jaguar F-Pace оснащений бензиновим двигуном об’ємом 2,0 л, потужністю 250 к.с. і максимальним крутильним моментом 365 Нм. Двигун працює з 8-АКПП і повним приводом AWD.

Jaguar F-Pace розганяється до сотні за 7,3 с, і це точно не швидкість світла, але от якось дуже приємно він це все робить, та ще й в режимі Спорт. Сюди ж додамо відмінне кермове управління, яке так і підбиває натиснути і увійти на швидкості в поворот.

Все це в комплекті з затишним салоном, соковитою музикою від Meridian і просторим багажником об’ємом 793 л, так і манить вирушити в подорож.

Скільки коштує Jaguar F-Pace? Підсумок

Впізнаваний, солідний і дуже комфортний – таким мені здався Jaguar F-PACE. Найголовніше питання – ціна. Тестовий автомобіль Jaguar F-PACE (2,0 P, L4, AWD) в комплектації R-Dynamic SE з цілою низкою додаткових опцій обійдеться в суму приблизно €73,1. Багато це чи мало? Вирішувати, як завжди, вам.