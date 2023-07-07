На тест-драйв Фактів ICTV потрапив кросовер Opel Grandland. Opel Grandland після оновлення позбувся приставки X в кінці назви та дещо посвіжів.

Тож давайте дізнаємося, що нового та як змінився після оновлення Opel Grandland.

Що змінилося в дизайні Opel Grandland

Глобально Opel Grandland дуже схожий на попередника Opel Grandland Х, але фейсліфтову версію освіжили і підігнали під нову концепцію Opel Vizor.

На місці класичної решітки радіатора у Opel Crossland з’явилася глянцева суцільна пластина з емблемою Opel посередині. На вигляд – незвично, привабливо та викликає запитання у перехожих, а чи не електромобіль це часом? Забігаючи наперед відповім – не електромобіль, просто саму решітку радіатора розмістили нижче.

Також з’явилися нові матричні фари, змінився передній бампер та з’явилося більше чорного глянцю замість матового пластику.

Основна зміна, яку я помітив позаду – назва моделі відтепер красується по центру п’ятих дверцят.

Стриманий, спокійний та простий – ось так би я охарактеризував дизайн Opel Crossland.

Що змінилося в салоні Opel Grandland

У салоні змін більше, і всі вони сконцентровані навколо водія. Перше, на що звертаєш увагу – нова концепція, яка поєднує панель приладів та мультимедійну систему у кластер з двох дисплеїв Opel Pure Panel.

Відтепер жодних аналогових рішень на панелі приладів, а замість них повністю цифровий кластер Digital Driver Info Centre.

Також змінився і важіль перемикання КПП, який замінили на джойстик, що дістався від зведених братів Peugeot та Citroen у корпорації Stellantis.

Ще однією зміною став перемикач режимів водіння Drive Mode, який замінив селектор вибору дорожнього покриття Grip Control.

Окремим кайфом у Opel Crossland залишилися передні сидіння, які сертифіковані німецькою Асоціацією здорової спини (AGR Back Experts).

Велика кількість регулювань, висувні підколінні подушки, є підігрів та вентиляція.

Після тижня тест-драйву та кількох заїздів на відстані понад 500 км хочеться потиснути руку розробникам сидінь та AGR Back Experts за реальний комфорт і легкість перенесення дальніх поїздок.

Що стосується всього іншого, то, звісно ж, був Apple CarPlay, MirrorLink та Android Auto.

Панель керування клімат-контролем кнопкова, і розташована внизу консолі.

Позаду місця достатньо для двох дорослих пасажирів та дитини у автокріслі. П’ятеро людей на борту, повний багажник, понад 500 км в один бік – жодних натяків на нестачу місця та комфорту.

Багажник вмісткий, має об’єм 514 л та електропривід дверцят.

Якщо коротко по салону – він простий, стриманий, можливо, навіть занадто стриманий та сіро-чорний, але в цьому є щось своє.

Як їде оновлений Opel Grandland

Під капотом Opel Grandland 1,5 л турбодизель Blue HDi на 130 к.с. та з крутним моментом у 300 Нм. Двигун працює в парі з 8-ступеневою АКПП Aisin. Привід – передній.

Двигун та АКПП працюють доволі збалансовано, прогнозовано та приємно дивують. Запасу потужності та крутного моменту вистачає як для комфортного пересування містом, так і для маневрів на трасі. Opel Grandland обирає доволі передбачуваний та зважений стиль водіння, який повністю відповідає зовнішньому дизайну та інтер’єру авто. Проте інколи навіть не віриться, що під капотом 130 к.с., адже поводить автомобіль себе доволі впевнено та бадьоро.

Підвіска в міру комфортна, але жорсткувата під час проїзду дрібних нерівностей і дорожніх стиків. Також відчуваються певні нюанси в шумоізоляції, особливо на трасі, але погрішності не критичні.

Якщо говорити про витрати палива, то на трасі у нас вийшли показники 5,5 л на 100 км, а у місті вдавалося вписуватися у 7 л на 100 км. І це доволі непогано для повнорозмірного кросовера.

Окрім всього іншого, тестовий автомобіль був оснащений неабияким пакетом безпеки: адаптивний круїз-контроль, система розпізнавання дорожніх знаків, система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху, асистент утримання в смузі руху та система розпізнавання втоми водія.

Скільки коштує Opel Grandland в Україні

Базова бензинова версія Opel Grandland GL 1.2 PureTech 6-МКПП коштує орієнтовно 915 800 тис. грн.

Максимальна комплектація, яка й була у нас на тест-драйві, Opel Grandland GS Pack 1.5 BHDI, 8-АКПП коштує близько 1 342 700 грн.

Вирішувати, як завжди, вам.