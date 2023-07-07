На тест-драйв Фактов ICTV попал кроссовер Opel Grandland. Opel Grandland после обновления избавился от приставки X в конце названия и немного посвежел.

Давайте узнаем, что нового и как изменился после обновления Opel Grandland.

Что изменилось в дизайне Opel Grandland

Глобально Opel Grandland очень похож на предшественника Opel Grandland Х, но фейслифтовую версию освежили и подогнали под новую концепцию Opel Vizor.

На месте классической радиаторной решетки у Opel Crossland появилась глянцевая сплошная пластина с эмблемой Opel посередине. По внешнему виду – необычно, привлекательно и вызывает вопросы у прохожих, а не электромобиль ли это часом? Забегая вперед отвечу – не электромобиль, просто саму решетку радиатора разместили ниже.

Также появились новые матричные фары, сменился передний бампер и появилось больше черного глянца вместо матового пластика.

Основное изменение, которое я заметил сзади – название модели отныне красуется по центру пятой дверцы.

Сдержанный, спокойный и простой – вот так бы я охарактеризовал дизайн Opel Crossland.

Что изменилось в салоне Opel Grandland

В салоне перемен больше, и все они сконцентрированы вокруг водителя. Первое, на что обращаешь внимание – новая концепция, объединяющая приборную панель и мультимедийную систему в кластер из двух дисплеев Opel Pure Panel.

Теперь никаких аналоговых решений на панели приборов, а вместо них полностью цифровой кластер Digital Driver Info Centre.

Также изменился и рычаг переключения КПП, который заменили джойстиком, доставшимся от сводных братьев Peugeot и Citroen в корпорации Stellantis.

Еще одним изменением стал переключатель режимов вождения Drive Mode, заменивший селектор выбора дорожного покрытия Grip Control.

Отдельным кайфом в Opel Crossland остались передние сиденья, сертифицированные немецкой Ассоциацией здоровой спины (AGR Back Experts).

Большое количество регулировок, подколенные подушки, есть подогрев и вентиляция.

После недели тест-драйва и нескольких заездов на расстоянии более 500 км хочется пожать руку разработчикам сидений и AGR Back Experts за реальный комфорт и легкость переноса дальних поездок.

Что касается всего остального, то, конечно же, были Apple CarPlay, MirrorLink и Android Auto.

Панель управления климат-контролем кнопочная и находится внизу консоли.

Позади места достаточно для двух взрослых пассажиров и ребенка в автокресле. Пять человек на борту, полный багажник, более 500 км в одну сторону – никаких намеков на нехватку места и комфорта.

Багажник вместительный, объем составляет 514 л и есть электропривод пятой дверцы.

Если коротко по салону – он простой, сдержанный, возможно, даже слишком сдержанный и серо-черный, но в этом есть что-то свое.

Как едет обновленный Opel Grandland

Под капотом Opel Grandland 1,5л турбодизель Blue HDi на 130 л.с. и с крутящим моментом в 300 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой АКПП Aisin. Привод – передний.

Двигатель и АКПП работают достаточно сбалансированно, прогнозируемо и приятно удивляют. Запаса мощности и крутящего момента хватает как для комфортного передвижения по городу, так и для маневров на трассе. Opel Grandland выбирает довольно предсказуемый и взвешенный стиль вождения, полностью отвечающий внешнему дизайну и интерьеру авто. Однако иногда даже не верится, что под капотом 130 л.с., ведь ведет автомобиль себя довольно уверенно и бодро.

Подвеска в меру удобная, но жестковата при проезде мелких неровностей и дорожных стыков. Также ощущаются определенные нюансы в шумоизоляции, особенно на трассе, но погрешности не критичны.

Если говорить о расходе топлива, то на трассе у нас получились показатели 5,5 л на 100 км, а в городе удавалось вписываться в 7 л на 100 км. И это достаточно неплохо для полноразмерного кроссовера.

Кроме всего прочего, тестовый автомобиль был оснащен пакетом безопасности: адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, система предупреждения о столкновении и экстренного торможения в городском цикле движения, ассистент удержания в полосе движения и система распознавания усталости водителя.

Сколько стоит Opel Grandland в Украине

Базовая бензиновая версия Opel Grandland GL 1.2 PureTech 6-МКПП стоит ориентировочно 915,8 тыс. грн.

Максимальная комплектация, которая и была у нас на тест-драйве Opel Grandland GS Pack 1.5 BHDI, 8-АКПП стоит около 1 342 700 грн.

Решать, как обычно, вам.