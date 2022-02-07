Тест-драйв Opel Crossland: дешево, но не сердито

У нас на тесте побывал обновленный кроссовер Opel Crossland, который избавился от приставки X в конце названия и немного посвежел.

Тестовый Opel Crossland оснащен бензиновым турбомотором 1,2 л, 6АКПП и представлен в максимальной комплектации Ultimate стоимостью примерно $26 тыс.

Стоит отметить, что базовая версия с механикой и атмосферным бензиновым мотором стартует с отметки примерно $18 тыс. А это неплохо, как для немца, хоть уже и породнившегося с французскими брендами Peugeot и Citroen.

Что нового в дизайне Opel Crossland

Глобально Opel Crossland остался прежним и очень смахивает на предшественника Opel Crossland Х, но фейслифтовую версию освежили и подогнали под новую концепцию Opel Vizor.

На месте классической решетки радиатора с сотами, у Opel Crossland глянцевая сплошная пластина со значком посерединке. Выглядит необычно, привлекательно, чем-то напоминает электромобильную тему. Сама же решетка радиатора с сотами расположена в самом низу бампера.

Сзади изменений не очень много – тонированные задние фонари и название модели, которое красуется по центру пятой двери.

Что нового в салоне Opel Crossland

Основным изменением, из того что я вычитал, стала новая мультимедийная система NAVI PRO с 8-дюймовым экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Раньше устанавливалась мультимедийка с 7-дюймовым экраном, а для авто 2022 года выпуска будет также предлагаться 8-дюймовая версия. Появились и новые варианты обшивки салона и, возможно, некоторые опции.

По салону особых изменений нет – это тот же Opel Crossland Х. Спокойный качественный немец, у которого все на своих местах.

В нашем случае салон был исполнен из алькантары и вставок из экокожи. Кроме этого, осталась и фишка Опеля – передние сиденья, сертифицированные немецкой Ассоциацией здоровой спины (AGR Back Experts).

Они действительно очень удобные, есть подколенная поддержка и достаточное количество регулировок. Из плюшек для водителя – подогревы сидений, подогрев руля и подогрев лобового стекла.

Салон очень просторный, как по мне. Внешне кажется, что машина маленькая, а внутри пространства вполне достаточно. Места сзади также вдоволь.

Задний ряд сидений регулируется по вылету и наклону, что также позитивно влияет на объем багажника.

Его объем варьируется от 410 л до 520 л, в зависимости от положения заднего дивана.

Как едет Opel Crossland

Opel Crossland оснащен 3-цилиндровым турбомотором объемом 1,2 л с мощностью 110 л.с. и максимальным крутящим моментом 205 Нм.

Мотор работает в паре с 6-АКПП производства Aisin. Привод передний — без вариантов.

Opel Crossland городской, резвый и динамичный кроссовер. Было бы глупо рассчитывать, что 3-цилиндровый мотор подарит вам кучу адреналина и спортивное рычание, но на свои 1,2 л он едет уверенно.

Средний расход топлива за весь тест-драйв – 7,8 л.

Подвеска комфортная, можно сказать даже очень комфортная, но вот с акустическим комфортом не все так гладко. Шумоизоляция – явно не козырь Opel Crossland.

Полного привода нет, но есть клиренс 170 мм и система Grip Control, благодаря которой можно выбрать один из режимов покрытия (снег, грязь, песок, бездорожье, трасса). Система перенастраивает работу электроники и помогает автомобилю справится с определенными условиями.

Итоги

Бюджетный, качественный, с широким выбором опций – вот такой он Opel Crossland. Изменений мало, но они есть, и все в тему. Есть вопросы по шумоизоляции, да и к малолитражному мотору найдется, к чему придраться, но глобально автомобиль понравился.

Решать, как всегда, вам.