На тест-драйв Фактів ICTV потрапив хетчбек Opel Astra L. Хетчбек C-класу Opel Astra побудований на спільній компактній платформі концерну Stellantis EMP2. Варто зазначити, що, попри спільні технічні рішення з іншими брендами концерну, Opel Astra не втратив власної ідентичності та зберіг фамільні риси.

Дизайн Opel Astra

Зовнішній вигляд Opel Astra створений згідно концепції Opel Visor. На місці класичної решітки радіатора у Opel Astra розташована суцільна глянцева пластина з емблемою посередині.

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Привабливо, сучасно та цікаво. Доповнює яскравий дизайн двоколірне оформлення кузова з чорним дахом.

Підбиваючи підсумок щодо екстер’єру – тверда п’ятірка за сучасний дизайн.

Салон Opel Astra

Інтер’єр Opel Astra не менш сучасний і технологічний. Одразу ж впадає в очі два монітори по 10 дюймів, які вдало поєднані у один кластер, орієнтований на водія. Ці два дисплеї замінюють класичну панель приладів та мультимедійний екран.

Центральна консоль з оригінальним селектором КПП, форма дверних карт і незвичні повітропроводи доповнюють футуристичну концепцію салону.

Вдало вписалися в інтер’єр сидіння, виконані з сучасної екологічної тканини та ще й сертифіковані німецькою Асоціацією здорової спини (AGR Back Experts). Вони дійсно дуже зручні та мають безліч регулювань, що зменшує навантаження на спину.

Що стосується простору, попереду все цілком пристойно, тож завдяки регулюванням можна зручно влаштуватися навіть із моїм зростом у 1,87 м. А ось позаду – досить компактно.

Проте для пасажирів ззаду є повітропроводи, підлокітник і роз’єми для підзарядки гаджетів.

Багажник доволі місткий, а його об’єм становить 422 л. Під фальшпідлогою розміщується повноцінне запасне колесо та інструмент для його встановлення.

Впевнений, що Opel Astra у кузові універсал має більше приводів для хизування у плані корисного простору, проте в Україні наразі доступний лише хетчбек.

Підсумки щодо салону – футуристичний, сучасний, проте досить компактний.

Як їде Opel Astra

Тестовий Opel Astra L був оснащений турбодизельним двигуном об’ємом 1,5 л, потужністю 130 к. с. та максимальним крутним моментом 300 Нм. У парі з двигуном працює 8-АКПП виробництва AISIN.

Це не спортивний хетчбек, тож очікувати від нього чогось надзвичайного не варто, проте для перчинки є режим спорт, а для більш помірного водіння – екорежим і стандартний.

А ось на що варто розраховувати у Opel Astra, то це на приємні показники витрат палива. У змішаному циклі Opel Astra на тест-драйві споживав 5,5 л на 100 км, а на трасі показник становив 4,9 л.

Відверто кажучи, я розраховував, що на тест-драйві Opel Astra проявить себе як хетчбек із доволі жорсткою підвіскою та зовсім підійде під українські реалії, проте помилявся.

Opel Astra виявився доволі комфортним, у міру м’яким та знашов спільну мову з нашими дорогами. Спереду у хетчбека встановлена підвіска типу МакФерсон, а позаду – напівзалежна П-подібна балка. На додачу до комфорту пристойний кліренс 120 мм.

Окрім усього іншого, Opel Astra доволі непогано оснащений системами безпеки та різного роду функціями комфорту. Зісно, адаптивним круїз-контролем і підігрівом керма сьогодні вже нікого не здивуєш, проте вони є у Opel Astra і це тішить.

Скільки коштує Opel Astra в Україні

Бензинова версія Opel Astra PureTech 130 AT8 у комплектації Edition коштує 969 900 грн.

Турбодизельна версія Opel Astra 1,5 BHDi 130 S&S AT8 у комплектації Elegance, така, як була у нас на тест-драйві, коштує 1 104 000 грн.

Вирішувати, як завжди, вам.