На тест-драйв Фактов ICTV попал хэтчбек Opel Astra L. Хэтчбек C-класса Opel Astra построен на общей компактной платформе концерна Stellantis EMP2. Стоит отметить, что, несмотря на совместные технические решения с другими брендами концерна, Opel Astra не потерял собственной идентичности и сохранил фамильные черты.
Дизайн Opel Astra
Внешний вид Opel Astra создан согласно концепции Opel Visor. На месте классической радиаторной решетки у Opel Astra находится сплошная глянцевая пластина с эмблемой посередине.
Привлекательно, современно и интересно. Дополняет яркий дизайн двухцветное оформления кузова с черной крышей.
Подводя итог по экстерьеру – твердая пятерка за современный дизайн.
Салон Opel Astra
Интерьер Opel Astra не менее современнный и технологичный. Сразу же бросается в глаза два монитора размером по 10 дюймов, которые удачно соединены в один кластер, ориентированный на водителя. Эти два дисплея заменяют классическую приборную панель и мультимедийный экран.
Центральная консоль с оригинальным селектором КПП, форма дверных карт и необычные воздуховоды дополняют футуристическую концепцию салона.
Удачно вписываются в интерьер сиденья выполненные из современной экологической ткани да еще и сертифицированы немецкой Ассоциацией здоровой спины (AGR Back Experts).
Они действительно очень удобные и имеют множество регулировок, что уменьшает нагрузку на спину.
Что касается пространства, то впереди все вполне прилично, и благодаря регулировкам можно удобно устроиться даже с моим ростом 1,87 м. А вот сзади все достаточно компактно.
Однако для пассажиров сзади есть воздуховоды, подлокотники и разъемы для подзарядки гаджетов.
Багажник вместительный, а его объем составляет 422 л. Под фальшполом находится полноценное запасное колесо и инструмент для его установки.
Уверен, что Opel Astra в кузове универсал имеет больше поводов похвастаться в плане полезного пространства, однако в Украине пока доступен только хэтчбек.
Подводя итог по салону – футуристический, современный, но достаточно компактный.
Как едет Opel Astra
Тестовый Opel Astra L был оснащен турбодизельным двигателем объемом 1,5 л мощностью 130 л. с. и максимальным крутящим моментом 300 Нм. В паре с двигателем работает 8-АКПП производства AISIN.
Это не спортивный хэтчбек, поэтому ожидать от него чего-то чрезвычайного не стоит, однако для перчинки есть режим спорт, а для более умеренного вождения есть стандартный и эко режимы.
А вот на что стоит рассчитывать в Opel Astra, так это на приятные показатели расхода топлива. В смешанном цикле Opel Astra на тест-драйве потреблял 5,5 л на 100 км, а на трассе показатель составлял 4,9 л.
Честно говоря, я рассчитывал, что на тест-драйве Opel Astra проявит себя как хэтчбек с довольно жесткой подвеской и не совсем подойдет под украинские реалии, однако я ошибался.
Opel Astra оказался довольно комфортным, мягким и нашел общий язык с нашими дорогами. Спереди у хэтчбека установлена подвеска типа МакФерсон, а сзади – полузависимая П-образная балка. Вдобавок к комфорту приличный клиренс 120 мм.
Кроме всего прочего, Opel Astra довольно неплохо оснащен системами безопасности и различными функциями комфорта. Конечно, адаптивным круиз-контролем и подогревом руля сегодня уже никого не удивишь, но они есть в Opel Astra и это приятно радует.
Сколько стоит Opel Astra в Украине.
Бензиновая версия Opel Astra PureTech 130 AT8 в комплектации Edition стоит 969 900 грн.
Турбодизельная версия Opel Astra 1,5 BHDi 130 S&S AT8 в комплектации Elegance, такая как была у нас на тест-драйве, стоит 1 104 000 грн.
Решать, как всегда, вам.