На тест-драйв Фактов ICTV попал хэтчбек Opel Astra L. Хэтчбек C-класса Opel Astra построен на общей компактной платформе концерна Stellantis EMP2. Стоит отметить, что, несмотря на совместные технические решения с другими брендами концерна, Opel Astra не потерял собственной идентичности и сохранил фамильные черты.

Дизайн Opel Astra

Внешний вид Opel Astra создан согласно концепции Opel Visor. На месте классической радиаторной решетки у Opel Astra находится сплошная глянцевая пластина с эмблемой посередине.

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Привлекательно, современно и интересно. Дополняет яркий дизайн двухцветное оформления кузова с черной крышей.

Подводя итог по экстерьеру – твердая пятерка за современный дизайн.

Салон Opel Astra

Интерьер Opel Astra не менее современнный и технологичный. Сразу же бросается в глаза два монитора размером по 10 дюймов, которые удачно соединены в один кластер, ориентированный на водителя. Эти два дисплея заменяют классическую приборную панель и мультимедийный экран.

Центральная консоль с оригинальным селектором КПП, форма дверных карт и необычные воздуховоды дополняют футуристическую концепцию салона.

Удачно вписываются в интерьер сиденья выполненные из современной экологической ткани да еще и сертифицированы немецкой Ассоциацией здоровой спины (AGR Back Experts).

Они действительно очень удобные и имеют множество регулировок, что уменьшает нагрузку на спину.

Что касается пространства, то впереди все вполне прилично, и благодаря регулировкам можно удобно устроиться даже с моим ростом 1,87 м. А вот сзади все достаточно компактно.

Однако для пассажиров сзади есть воздуховоды, подлокотники и разъемы для подзарядки гаджетов.

Багажник вместительный, а его объем составляет 422 л. Под фальшполом находится полноценное запасное колесо и инструмент для его установки.

Уверен, что Opel Astra в кузове универсал имеет больше поводов похвастаться в плане полезного пространства, однако в Украине пока доступен только хэтчбек.

Подводя итог по салону – футуристический, современный, но достаточно компактный.

Как едет Opel Astra

Тестовый Opel Astra L был оснащен турбодизельным двигателем объемом 1,5 л мощностью 130 л. с. и максимальным крутящим моментом 300 Нм. В паре с двигателем работает 8-АКПП производства AISIN.

Это не спортивный хэтчбек, поэтому ожидать от него чего-то чрезвычайного не стоит, однако для перчинки есть режим спорт, а для более умеренного вождения есть стандартный и эко режимы.

А вот на что стоит рассчитывать в Opel Astra, так это на приятные показатели расхода топлива. В смешанном цикле Opel Astra на тест-драйве потреблял 5,5 л на 100 км, а на трассе показатель составлял 4,9 л.

Честно говоря, я рассчитывал, что на тест-драйве Opel Astra проявит себя как хэтчбек с довольно жесткой подвеской и не совсем подойдет под украинские реалии, однако я ошибался.

Opel Astra оказался довольно комфортным, мягким и нашел общий язык с нашими дорогами. Спереди у хэтчбека установлена подвеска типа МакФерсон, а сзади – полузависимая П-образная балка. Вдобавок к комфорту приличный клиренс 120 мм.

Кроме всего прочего, Opel Astra довольно неплохо оснащен системами безопасности и различными функциями комфорта. Конечно, адаптивным круиз-контролем и подогревом руля сегодня уже никого не удивишь, но они есть в Opel Astra и это приятно радует.

Сколько стоит Opel Astra в Украине.

Бензиновая версия Opel Astra PureTech 130 AT8 в комплектации Edition стоит 969 900 грн.

Турбодизельная версия Opel Astra 1,5 BHDi 130 S&S AT8 в комплектации Elegance, такая как была у нас на тест-драйве, стоит 1 104 000 грн.

Решать, как всегда, вам.