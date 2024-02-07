На тест-драйв Фактів ICTV потрапив кросовер Mazda CX-60, повністю нова модель, яка принесла чимало нових рішень від японського бренду.

Нумо розбиратися, що нового з’явилося та як себе поводить Mazda CX-60 на українських дорогах.

Дизайн Mazda CX-60

Mazda CX-60 виглядає масивним, особливої уваги заслуговує довгий капот, під яким розташований 6-циліндровий рядний турбомотор об’ємом 3,3 л.

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Mazda CX-60 знайшов собі місце у модельному ряду між Mazda CX-5 та Mazda CX-9. Mazda CX-60 виявися довшим за CX-5 на 17 см, проте коротшим за CX-9 на цілих 33 см.

CX-60 відрізняється від інших моделей Mazda повністю новою передньою оптикою та новими, продовгуватими задніми ліхтарями. Проте силует Mazda CX-60 залишився впізнаваним та вірним стилю Mazda.

Якщо коротко, то Mazda CX-60 – масивний, м’язистий кросовер з фамільними рисами.

Салон Mazda CX-60

З інтер’єром Mazda CX-60 ситуація аналогічна, як і з екстер’єром – все в фірмовому стилі Mazda, але зміни є, і про них згодом.

Очевидно, що Mazda CX-60 намагалися зробити максимально приємною на дотик, адже до чого ви б не торкнулися – все з преміальних матеріалів, шкіри, якісної екошкіри та м’якого пластику.

Дещо короткуватими мені видались подушки передніх сидінь, хотілось би більше підколінної підтримки.

Щодо змін, то однією з головних є цифрова панель приладів, з пристойною графікою та доволі простим у користуванні функціоналом.

Також з’явилася нова система персоналізації, здатна розпізнавати обличчя, запам’ятати його та ідентифікувати, коли та який саме водій сідає у салон. Потрібно внести свій зріст, і система автоматично встановить оптимальне положення сидіння, розташування керма, проєкційного дисплея та дзеркал заднього виду.

Вгорі торпедо розміщено 12,3-дюймовий мультимедійний сенсорний дисплей, яким можна також керувати за допомогою фірмового джойстика на центральній консолі.

Одразу відзначу відмінну якість зображення з камер кругового огляду, на яку зазвичай нарікали у попередніх моделях Mazda.

Бездротовий Apple CarPlay, бездротова зарядка, підігріви та вентиляція сидінь, підігрів керма – все це є в Mazda CX-60.

Панель керування клімат-контролем залишили кнопковою, і це дуже тішить. Легко, зручно і дуже практично в користуванні. Так, можливо, виглядає не надто сучасно, але це зручно.

Новий селектор КПП має дещо незвичну логіку зміни положень, але це справа часу.

В салоні Mazda CX-60 одразу помічає широчезний центральний тунель, який з’їдає чимало простору попереду.

Враховуючи масивний зовнішній вигляд CX-60 та перевагу у розмірах над CX-5, здається, що і салон у шестидесятки буде значно просторіший. Так, він просторіший, але доволі несуттєво.

Позаду місця вдосталь, є підлокітник, підігрів сидінь та роз’єми для зарядки гаджетів. Тут все чітко, особливих нарікань не виникало.

Багажник доволі місткий, його об’єм становить 570 л.

Техніка Mazda CX-60

В тестовій Mazda CX-60 було встановлено найпотужніший двигун за всю історію Mazda, рядний, шестициліндровий, турбобензиновий двигун об’ємом 3,3 л (284 к.с. / 450 Нм) з технологією Mild Hybrid.

Також в Україні Mazda CX-60 пропонується з чотирициліндровим бензиновим Skyactiv-G об’ємом 2.5 л, але сьогодні не про нього.

Обидва варіанти двигунів Mazda CX-60 комплектуються новою 8-АКПП. Головна особливість нової КПП — відсутність гідротрансформатора. Замість нього встановлена багатодискова муфта.

Особливості нової КПП все ж відчуваються та проявляються у певних ривках під час перемикань, особливо це стосується перших передач.

Враження від водіння приємні, шарму додає розкішне звучання двигуна та швидка реакція на натискання педалі акселератора. В міру динамічний, тяжкий та великий кросовер впевнено тримає дорогу та дозволяє бути впевненим у запасі потужності.

До слова, витрати палива у місті в нас становили 10,8 л на 100 км, що дуже непогано для двигуна об’ємом 3,3 л.

Mazda CX-60 отримала повний привід, в якому, за замовчуванням, більша частина крутного моменту передається на задню вісь. Здебільшого задньопривідне компонування використовують преміальні бренди. А чим Mazda CX-60 не преміум?

Попереду в Mazda CX-60 встановлені подвійні поперечні важелі, а позаду багатоважільна підвіска.

Підвіска доволі прогнозовано поводить себе на рівній дорозі та справляється з більшістю нерівностей, хоча взнаки даються тяжкі 20-дюймові диски, які надто полюбляють перешкоди у вигляді лежачих поліцейських.

Скільки коштує Mazda CX-60 в Україні

Mazda CX-60 2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192 к.с. – у стартовій комплектації Exclusive-line коштує 1 651 600 грн.

Mazda CX-60 3,3 Turbo MHEV48 8AT 4WD 284 к.с. – у стартовій комплектації Exclusive-line коштує 2 052 000 грн.

Mazda CX-60 3,3 Turbo MHEV48 8AT 4WD 284 к.с. – у топовій комплектації Premium-sport, а саме така була у нас на тест-драйві, коштує 2 052 000 грн.

Варто зазначити, що ціни вказані з урахуванням спеціальної пропозиції на авто 2023 року, які перебувають в Україні та в дорозі.

Підсумки

Mazda CX-60 – абсолютно новий гравець від японського бренду, який вже без натяків мітить у преміальний сегмент. Це стосується і зовнішності, й інтер’єру, і технічних новинок, і ціни.

Чи вдасться йому закріпитись у новому сегменті?

Вирішувати, як завжди, вам.