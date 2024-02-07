На тест-драйв Фактов ICTV попал кроссовер Mazda CX-60, совершенно новая модель, принесшая немало новых решений от японского бренда.

Давайте разбираться, что нового появилось и как себя ведет Mazda CX-60 на украинских дорогах.

Дизайн Mazda CX-60

Mazda CX-60 выглядит массивным, особого внимания заслуживает длинный капот, под которым расположен 6-цилиндровый рядный турбомотор объемом 3,3 л.

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Mazda CX-60 нашел себе место в модельном ряду между Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Mazda CX-60 оказалась длиннее CX-5 на 17 см, однако короче CX-9 на целых 33 см.

CX-60 отличается от других моделей Mazda полностью новой передней оптикой и новыми продолговатыми задними фонарями. Однако силуэт Mazda CX-60 остался узнаваемым и верным стилю Mazda.

Если кратко, то Mazda CX-60 – массивный, мускулистый кроссовер с фамильными чертами.

Салон Mazda CX-60

С интерьером Mazda CX-60 ситуация аналогична, как и с экстерьером – все в фирменном стиле Mazda, но изменения есть, и о них чуть позже.

Очевидно, что Mazda CX-60 пытались сделать максимально приятной на ощупь, ведь к чему бы вы не коснулись – все из премиальных материалов, кожи, качественной экокожи и мягкого пластика.

Несколько коротковатыми мне показались подушки передних сидений, хотелось бы больше подколенной поддержки.

Что касается изменений, то одной из главных является цифровая приборная панель, с приличной графикой и довольно простым в использовании функционалом.

Также появилась новая система персонализации, способная распознавать лицо, запомнить его и идентифицировать, когда и какой водитель садится в салон. Необходимо внести свой рост, и система автоматически установит оптимальное положение сиденья, расположение руля, проекционного дисплея и зеркал заднего вида.

Вверху торпедо расположен 12,3-дюймовый сенсорный мультимедийный дисплей, которым можно также управлять с помощью фирменного джойстика на центральной консоли.

Сразу отмечу отличное качество изображения с камер кругового обзора, на которое обычно сетовали в предыдущих моделях Mazda.

Беспроводной, Apple CarPlay, беспроводная зарядка, подогревы и вентиляция сидений, подогрев руля – все это есть в Mazda CX-60.

Панель управления климат-контролем оставили кнопочной, и это очень радует. Легко, удобно и очень практично в использовании. Да, возможно, выглядит не слишком современно, но это удобно.

Новый селектор КПП имеет необычную логику изменения положений, но это дело времени.

В салоне Mazda CX-60 сразу замечает широкий центральный тоннель, съедающий немало просторного впереди.

Учитывая массивный внешний вид CX-60 и преимущество в размерах над CX-5, кажется, что и салон у шестидесятки будет значительно просторнее. Да, он просторнее, но довольно несущественно.

Сзади места достаточно, есть подлокотник, подогрев сидений и разъемы для зарядки гаджетов. Здесь все четко, как по мне, особых нареканий не возникало.

Багажник достаточно вместительный, его объем составляет 570 л.

Техника Mazda CX-60

В тестовой Mazda CX-60 был установлен самый мощный двигатель за всю историю Mazda, рядный, шестицилиндровый, турбобензиновый двигатель объемом 3,3 л (284 л.с./450 Нм) c технологией Mild Hybrid.

Также в Украине Mazda CX-60 предлагается с четырехцилиндровым бензиновым Skyactiv-G объемом 2.5 л, но сегодня не о нем.

Оба варианта двигателя Mazda CX-60 комплектуются новой 8-АКПП. Главная особенность новой КПП – отсутствие гидротрансформатора. Вместо него установлена многодисковая муфта.

Особенности новой КПП все же ощущаются и проявляются в определенных рывках при переключениях, особенно это касается первых передач.

Впечатления от вождения приятные, шарма добавляет роскошное звучание двигателя и быстрая реакция на нажатие педали акселератора. В меру динамичный, тяжелый и большой кроссовер уверенно держит дорогу и позволяет не сомневаться в запасе мощности.

К слову, расход топлива в городе у нас составлял 10,8 л на 100 км, что очень неплохо для двигателя объемом 3,3 л.

Mazda CX-60 получила полный привод, в котором по умолчанию большая часть крутящего момента передается на заднюю ось. В основном заднеприводную компоновку используют премиальные бренды. А чем Mazda CX-60 не премиум?

Впереди у Mazda CX-60 установлены двойные поперечные рычаги, а сзади многорычажная подвеска.

Подвеска довольно прогнозируемо ведет себя на ровной дороге и справляется с большинством неровностей, хотя дают о себе знать тяжелые 20-дюймовые диски, которые не очень любят препятствия в виде лежачих полицейских.

Сколько стоит Mazda CX-60 в Украине

Mazda CX-60 2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192 л.с. – в стартовой комплектации Exclusive-line стоит 1 651 600 грн.

Mazda CX-60 3,3 Turbo MHEV48 8AT 4WD 284 л.с. – в стартовой комплектации Exclusive-line стоит 2 052 000 грн.

Mazda CX-60 3,3 Turbo MHEV48 8AT 4WD 284 л.с. — в топовой комплектации Premium-sport, а именно таковая была у нас на тест-драйве, стоит 2 052 000 грн.

Стоит отметить, что цены указаны с учетом специального предложения на авто 2023, которые находятся в Украине и в дороге.

Итоги

Mazda CX-60 – совершенно новый игрок от японского бренда, который уже без намеков метит в премиальный сегмент. Это касается и облика, и интерьера, и технических новинок, и цены.

Удастся ли ему закрепиться в новом сегменте?

Решать, как обычно, вам.