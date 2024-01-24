На тест-драйв Фактів ICTV потрапив оновлений кросовер Citroen C5 Aircross, який дебютував на нашому ринку торік восени.

Попереднє покоління Citroen C5 Aircross побувало у нас на тест-драйві у 2020 році. Революційних змін не відбулося, проте C5 Aircross оновився і має що запропонувати поціновувачам бренду.

Нумо розбиратися, що оновилося та який вигляд тепер має Citroen C5 Aircross.

Зараз дивляться

Що змінилося в дизайні Citroen C5 Aircross

Фронтальна частина Citroen C5 Aircross змінилася найбільше. Кросовер отримав повністю нову оптику, радіаторну решітку та бампер. Позаду змін менше і найзначнішою є задні ліхтарі.

Якщо коротко – новий дизайн попереду та мінімальні зміни позаду.

Що змінилося в салоні Citroen C5 Aircross

А ось інтер’єр змінився відчутніше та в найцікавіших місцях.

Дещо оновилася панель приладів, видозмінилася графіка, проте концептуально все залишилося у стилі попередника.

Основним оновленням, якщо говорити про комплектацію тестового авто Shine Pack, є мультимедійна система з 10-дюймовим дисплеєм, котрий тепер розміщується вгорі на консолі.

Окрім дисплея змінилися й центральні повітроводи, які відтепер розміщуються між дисплеєм та сенсорною панеллю з основними пунктами меню.

Другою відчутною зміною є центральна консоль, що отримала новий селектор КПП у вигляді невеликого важеля та кнопку перемикання режимів водіння замість звичного джойстика.

Другий ряд сидінь особливо не змінився, складається з трьох роздільних крісел, оснащених поздовжнім регулюванням.

Позаду просторо, без проблем можуть розміститися двоє дорослих пасажирів та дитина в автокріслі.

Багажник місткий, об’єм становить 550 л, а завдяки регулюванням другого ряду його ще й можна збільшити.

Що змінилося в техніці Citroen C5 Aircross

Технічно Citroen C5 Aircross залишився без змін, ті самі двигуни та КПП.

У нас на тест-драйві побував Citroen C5 Aircross з турбодизельним двигуном об’ємом 2,0 л, який працює в парі з 8-АКПП.

Потужність двигуна становить 180 к. с., а максимальний крутильний момент – 400 Нм. Двигун доволі динамічний, має солідний запас потужності та дає змогу впевнено йти на обгін та маневрувати в місті.

Витрати палива в змішаному циклі у мене становили 7,5 л на 100 км. Як на мене, то це доволі непогані показники для кросовера.

Із підвіскою все те саме, що і в попередньому Citroen C5 Aircross, тобто все дуже добре.

Citroen C5 Aircross оснащений системою Progressive Hydraulic Cushions (PHC). Це гідравлічна система гасіння коливань, яка спільно з прекрасною шумоізоляцією згладжує недоліки наших доріг. Підвіска реально дуже комфортна, за це французам залік.

У Citroen C5 Aircross є система допомоги під час старту на підйомі та спуску, система екстреного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, асистент утримання смуги руху, система моніторингу сліпих зон та нарешті з’явився адаптивний круїз-контроль.

Чого не з’явилося у Citroen C5 Aircross, так це повного приводу. Є лише система Grip Control, яка може адаптувати поведінку передньопривідного кросовера під різні типи покриття.

Скільки коштує Citroen C5 Aircross

Турбодизельний Citroen C5 Aircross (2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8) у базовій комплектації Feel Pack коштує 1 196 900 грн, а у версії Shine Pack – 1 342 100

грн. Ціни вказано на автомобілі виробництва жовтня 2023 року.

Підсумки

Citroen C5 Aircross – комфортний сімейний кросовер з перевіреним 2,0 л турбодизелем та містким салоном. Так, інтер’єр доволі спокійний та не надто інноваційний, проте все ж сучасний та виконаний з якісних матеріалів. Чи вартує він своєї ціни? Вирішувати, як завжди, вам.