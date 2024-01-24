На тест-драйв Фактов ICTV попал обновленный кроссовер Citroen C5 Aircross, дебютировавший на нашем рынке осенью прошлого года.

Предыдущее поколение Citroen C5 Aircross побывало у нас на тест-драйве в 2020 году. Революционных изменений не произошло, однако C5 Aircross обновился и у него есть что предложить ценителям бренда.

Давайте разбираться, что обновилось и как теперь выглядит Citroen C5 Aircross.

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Что изменилось в дизайне Citroen C5 Aircross

Фронтальная часть Citroen C5 Aircross изменилась больше всего. Кроссовер получил совершенно новую оптику, радиаторную решетку и бампер. Позади изменение одно – новые задние фонари.

Если коротко – новый дизайн спереди и минимальные изменения сзади.

Что изменилось в салоне Citroen C5 Aircross

А вот интерьер изменился ощутимее и в самых интересных местах.

Несколько обновилась приборная панель, видоизменилась графика, однако концептуально все осталось в стиле предшественника.

Основным обновлением, если говорить о комплектации тестового авто Shine Pack, является мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, который теперь немного выступает над консолью.

Кроме дисплея изменились и центральные воздуховоды, которые теперь находятся между дисплеем и сенсорной панелью с основными пунктами меню.

Вторым ощутимым изменением является центральная консоль, получившая новый селектор КПП в виде небольшого рычага и кнопку переключения режимов вождения вместо привычного джойстика.

Второй ряд сидений особо не изменился, состоит из трех раздельных кресел, оснащенных продольной регулировкой.

Позади просторно, без проблем могут разместиться два взрослых пассажира и ребенок в автокресле.

Багажник вместительный, объем составляет 550 л, а благодаря регулировкам второго ряда его объем можно увеличить.

Что изменилось в технике Citroen C5 Aircross

Технически Citroen C5 Aircross остался без изменений, те же двигатели и КПП.

У нас на тест-драйве побывал Citroen C5 Aircross с турбодизельным двигателем объемом 2,0 л, работающим в паре с 8-АКПП.

Мощность двигателя составляет 180 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. Двигатель достаточно динамичный, имеет солидный запас мощности и позволяет уверенно идти на обгон и маневрировать в городе.

Расход топлива в смешанном цикле у меня составлял 7,5 л на 100 км. По-моему, это довольно неплохие показатели для кроссовера.

С подвеской все так же, как и в предыдущем Citroen C5 Aircross, то есть все очень даже хорошо.

Citroen C5 Aircross оснащен системой Progressive Hydraulic Cushions (PHC). Это гидравлическая система гашения колебаний, которая совместно с отличной шумоизоляцией сглаживает недостатки наших дорог. Подвеска реально очень удобна, за это французам зачет.

В Citroen C5 Aircross есть система помощи при старте на подъеме и спуске, система экстренного торможения и распознавания дорожных знаков, ассистент удержания полосы движения, система мониторинга слепых зон и наконец-то появился адаптивный круиз-контроль.

Чего не появилось у Citroen C5 Aircross, так это полного привода. Есть только система Grip Control, которая может адаптировать поведение переднеприводного кроссовера под разные типы покрытия.

Сколько стоит Citroen C5 Aircross

Турбодизельный Citroen C5 Aircross (2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8) в базовой комплектации Feel Pack стоит 1 196 900 грн, а в версии Shine Pack – 1 342 100 грн. Цены указаны на автомобили производства октября 2023 года.

Итоги

Citroen C5 Aircross – комфортный семейный кроссовер с проверенным 2,0 л турбодизелем и вместительным салоном. Да, интерьер довольно спокойный и не слишком инновационный, однако все же современный и выполнен из качественных материалов. Стоит ли он своей цены? Решать, как обычно, вам.