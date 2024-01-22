На тест-драйв Фактів ICTV потрапив оновлений кросовер Peugeot 2008, який дебютував на нашому ринку торік восени.

Попереднє покоління Peugeot 2008 побувало на нашому тесті ще у 2020 році, тож ми вирішили дізнатися, що змінилося та скільки зараз коштує оновлений французький кросовер.

Що змінилося у дизайні Peugeot 2008

Зовнішніх змін достатньо, проте вони не вплинули на впізнаваність моделі. Оновлені радіаторна решітка, передній бампер, фари, денні ходові вогні та видозмінена оптика позаду.

Зараз дивляться

Як на мене, головною зміною є новий логотип Peugeot, який відтепер з’являтиметься на усіх нових моделях бренду.

Якщо коротко – зміни є, вони помітні в деталях, але кардинально зовнішність не змінилась.

Що змінилося в салоні Peugeot 2008

Не зраджуючи традиції, простір у салоні Peugeot 2008 розроблено за концепцією i- Cockpit з орієнтацією всіх елементів керування на водія.

Зміни в інтер’єрі теж є, вони теж не кардинальні, проте в деяких моментах дуже суттєві.

Повністю змінилась мультимедійна система, яка отримала сенсорний 10-дюймовий дисплей та бездротові Apple CarPlay, Android Auto і потужнішу бездротову зарядку.

Окрім цього, варто відзначити і якість картинки з камер, яка дійсно вражає.

Також повністю змінився селектор КПП, який тепер виконано у стилі мініатюрного перемикача, як і у всіх останніх моделях Peugeot.

Варто додати ще новий варіант виконання оббивки салону з алькантари та шкіри, та ще й із зеленою стрічкою, як у тестовій версії GT. Виглядає доволі пристойно, та й загалом на якість матеріалів нарікань не виникало.

Кермо, панель приладів з 3D-ефектом, панель керування клімат-контролем, задній ряд сидінь, багажник – все це залишилося без змін.

Мало не забув про логотип, на кермі він теж новий.

Якщо коротко, основна зміна – це мультимедійна система.

Що змінилося в техніці Peugeot 2008

Для українського ринку техніка залишилася без змін, все ті ж самі знайомі двигуни та КПП.

У нашому випадку був турбодизель BlueHDi об’ємом 1,5 л та потужністю 130 к.с./300 Нм, який працював у парі з 8-АКПП. Привід – передній.

Двигун 1,5 л BlueHDi добре відомий нам за іншими моделями Peugeot та Citroen і вкотре приємно нас здивував.

Так, це не спорт-кар, і якоїсь нестримної потужності та динаміки не варто очікувати, проте Peugeot 2008 доволі передбачуваний та стабільний у своїй поведінці.

Чим вас здивує 1,5 л BlueHDi, так це витратами палива, адже у місті в мене вдавалося вийти на показники 6,5 л на 100 км, а поза містом взагалі – 5 л на 100 км.

Варто відзначити доволі м’яку та комфортну підвіску, а також кліренс 189 мм, який дозволяє спокійно виїжджати на бордюри.

Скільки коштує Peugeot 2008

Найпростіша бензинова версія Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 АКПП-6 в комплектації Active коштує 898 тис. грн.

Топова версія Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 в комплектації GT коштує 1 198 900 грн.

Підсумки

Peugeot 2008 оновили, проте не кардинально. Хоча навіщо змінювати те, що й так вдало вийшло? Можливо, саме так подумали французи і лише додали кілька родзинок до оновленого Peugeot 2008.

Вирішувати, як завжди, вам.