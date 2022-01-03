Через брак мікрочипів у 2021 році було вироблено на 9,6 млн авто менше, ніж планувалося. Багато автомобільних компаній минулого року були змушені призупинити складальний процес.

Експерти з аналітичної компанії LMC Automotive відзначили, що найбільше постраждали саме європейські виробники — вони випустили на 3 млн менше авто, ніж планувалося спочатку.

– Я думаю, що автомобільна промисловість зможе самостійно розв’язати деякі проблеми з ланцюжками постачання компонентів. Ще на початку кризи вони почали діяти, і це вже приносить плоди, — заявив директор LMC Automotive Джастін Кокс.

Експерт зазначив, що покращення вже помітні протягом останніх двох тижнів. Але повернутись до колишніх показників найближчим часом корпорації не зможуть. Аналітики вважають, що особливих покращень щодо ситуації не варто чекати до другої половини 2022 року — від дефіциту мікросхем неможливо позбутися як мінімум до 2023 року.

За прогнозом LMC, 2021 року мало бути вироблено 84,9 млн легкових автомобілів, що на 12% більше порівняно з 2020 роком.

Нагадаємо, що минулого року українці утилізували на 40% більше транспорту, ніж за 2020 рік. Так, найчастіше вибраковували автомобілі українського, радянського та російського виробництва. На це вплинули зміни у правилах дорожнього руху, а також розповсюдження камер для автофіксації порушень у всій Україні.