Из-за нехватки микрочипов в 2021 году было произведено на 9,6 млн авто меньше, чем планировалось. Многие автомобильные компании в прошлом году были вынуждены приостановить сборочный процесс.

Эксперты из аналитической компании LMC Automotive отметили, что больше всего пострадали именно европейские производители — они выпустили на 3 млн меньше авто, чем планировалось изначально.

— Я думаю, что автомобильная промышленность сможет самостоятельно решить некоторые проблемы с цепочками поставок компонентов. Еще в начале кризиса они начали действовать, и это уже приносит плоды, — заявил директор LMC Automotive Джастин Кокс.

Эксперт отметил, что улучшения уже заметны на протяжении последних двух недель. Но вернуться к прежним показателям в ближайшее время корпорации не смогут. Аналитики считают, что особых улучшений ситуации не стоит ждать до второй половины 2022 года — от дефицита микросхем невозможно избавиться как минимум до 2023 года.

По прогнозу LMC, в 2021 году должно быть произведено 84,9 млн легковых автомобилей, что на 12% больше в сравнении с 2020 годом.

Напомним, что в прошлом году украинцы утилизировали на 40% больше транспорта, чем за 2020 год. Так, чаще всего выбраковывали автомобили украинского, советского и российского производства. На это повлияли изменения в ПДД, а также распространение камер для автофиксации нарушений по всей Украине.