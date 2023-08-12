Станом на суботу, 12 серпня, в Україні знову подорожчали всі види бензину та дизельне пальне. Не змінилася лише вартість автогазу.

Преміальний бензин А-95+ продають сьогодні за середньою ціною 53,88 грн за літр. Це пальне здорожчало на 45 копійок у порівнянні з минулою добою.

Ще більше зросла ціна бензину марки А-95 – на 51 копійку, до 51,83 грн/л.

Літр бензину марки А-92 можна в середньому придбати за 49,01 грн (здорожчання на 21 копійку).

Найбільше підвищилася середня вартість дизельного пального – на 55 копійок, до 51,16 грн за літр.

Автогаз, як і днем раніше, коштує в середньому 23,57 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

У мережах АЗС вартість бензину А-95 сьогодні варіюється від 47,79 до 54,99 грн/л, а бензину А-92 – від 45,97 до 51,99 грн/л.

За дизель потрібно заплатити від 46,78 до 54,99 грн/л.

Найнижча ціна на автогаз становить 21,95 грн/л, а найвища – 24,61 грн/л.

За прогнозом директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, в серпні в Україні продовжить зростати вартість бензину та дизельного пального. Ціна на бензин найближчим часом може сягнути 55 грн за літр, а дизель – 54 грн/л.

На зростання вартості пального впливає не лише повернення довоєнного рівня ПДВ та акцизів в Україні, а й ситуація на світовому ринку.

Джерело: AutoRia