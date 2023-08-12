По состоянию на субботу, 12 августа, в Украине снова подорожали все виды бензина и дизельное топливо. Не изменилась только стоимость автогаза.

Премиальный бензин А-95+ продается сегодня по средней цене 53,88 грн за литр. Это горючее подорожало на 45 копеек по сравнению с прошлыми сутками.

Еще больше выросла цена бензина марки А-95 – на 51 копейку, до 51,83 грн/л.

Литр бензина марки А-92 можно приобрести в среднем по 49,01 грн (подорожание на 21 копейку).

Больше всего повысилась средняя стоимость дизельного горючего – на 55 копеек, до 51,16 грн за литр.

Автогаз по-прежнему стоит в среднем 23,57 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 сегодня варьируется от 47,79 до 54,99 грн/л, а бензина А-92 – от 45,97 до 51,99 грн/л.

За дизель нужно заплатить от 46,78 до 54,99 грн/л.

Самая низкая цена на автогаз составляет 21,95 грн/л, а самая высокая – 24,61 грн/л.

По прогнозу директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, в августе в Украине продолжит расти стоимость бензина и дизельного горючего. Цена на бензин в ближайшее время может составить 55 грн за литр, а дизель – 54 грн/л.

На рост стоимости горючего влияет не только возвращение довоенного уровня НДС и акцизов в Украине, но и ситуация на мировом рынке.

Источник: AutoRia