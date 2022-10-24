Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Стабільні другий день поспіль: які ціни на пальне в Україні 24 жовтня

24 Жовтня 2022, 12:37
Валентина Летяк редакторка стрічки
Стабільні другий день поспіль: які ціни на пальне в Україні 24 жовтня
Джерело: Depositphotos

У понеділок, 24 жовтня, вартість всіх видів пального на українських АЗС не змінилася, тобто середні ціни стабільні другий день поспіль.

Преміальний А-95+, як і напередодні, коштує 50,03 грн/л, а популярний А-95 – 49,35 грн/л.

Літр бензину А-92 на автозаправках реалізовують в середньому по 47,85 грн за літр.

Зараз дивляться

Ціна на дизель – на рівні 53,57 грн/л, на автогаз – 27,77 грн за літр.

Ціни на бензин 24 жовтня

Ціни на бензин 24 жовтня

Фото: AutoRia

Водночас в мережах АЗС бензин А-95 пропонують щонайменше по 46,2 грн/л, максимум – по 51 грн/л.

Вартість дизельного пального стартує з 50,7 грн/л, але не вище 57 грн/л.

Ціна на автогаз коливається від 25,85 до 29 грн за літр.

Читайте також:
TeslaМрія будь-якого колекціонера: старі Tesla Roadster продають за рекордні гроші

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь