У понеділок, 24 жовтня, вартість всіх видів пального на українських АЗС не змінилася, тобто середні ціни стабільні другий день поспіль.

Преміальний А-95+, як і напередодні, коштує 50,03 грн/л, а популярний А-95 – 49,35 грн/л.

Літр бензину А-92 на автозаправках реалізовують в середньому по 47,85 грн за літр.

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Ціна на дизель – на рівні 53,57 грн/л, на автогаз – 27,77 грн за літр.

Водночас в мережах АЗС бензин А-95 пропонують щонайменше по 46,2 грн/л, максимум – по 51 грн/л.

Вартість дизельного пального стартує з 50,7 грн/л, але не вище 57 грн/л.

Ціна на автогаз коливається від 25,85 до 29 грн за літр.

Джерело: AutoRia