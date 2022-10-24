В понедельник, 24 октября, стоимость всех видов топлива на украинских АЗС не изменилась, то есть средние цены стабильны второй день подряд.

Премиальный А-95+, как и накануне, стоит 50,03 грн/л, а популярный А-95 – 49,35 грн/л.

Литр бензина А-92 на автозаправках реализуют в среднем по 47,85 грн за литр.

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Цена на дизель – на уровне 53,57 грн/л, на автогаз – 27,77 грн за литр.

В то же время в сетях АЗС бензин А-95 предлагают минимум по 46,2 грн/л, максимум – по 51 грн/л.

Стоимость дизельного топлива стартует с 50,7 грн/л, но не выше 57 грн/л.

Цена на автогаз колеблется от 25,85 до 29 грн за литр.

Источник: AutoRia