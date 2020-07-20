За минулий рік поліцейські зупинили рекордну кількість п’яних за кермом. Причина тотального пияцтва за кермом, на думку експертів, криється у відсутності реальної кари.

Епопея зі зміною покарання за нетверезе водіння тягнеться вже другий рік. Рада минулого скликання адміністративну відповідальність замінила кримінальною.

Але вступ в дію закону відтермінували – мовляв, поліції треба підготуватися. Штрафувати на більші суми та саджати тих, хто під градусом, повинні були вже з 1 липня. Але несподівано закон взагалі скасували.

Закон передбачав зростання штрафу до 34 тис. і до 51 тис. у випадку повторного порушення, а їх повернули всі на 10 тис.

Після моторошної ДТП під Києвом влада знову схаменулася. Терміново законопроект виносять на голосування Верховної Ради. Депутати навіть збираються на позачергове засідання.

Читайте: Друга за день: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП

Суперечок під куполом на цьому тижні вистачало. І це не тільки мовне питання, але і законопроект про посилення повноважень поліції на українських дорогах.

Ним передбачається: кого спіймають за кермом напідпитку не вперше, того можуть обмежити у праві керування авто на строк від 3 до 10 років. А також запроваджується адміністративний 10-денний арешт.

Але у законопроекту виявилося багато критиків. Поліції планується повернути право зупиняти машини без причини та робити обшук без понятих.

Але навіть, якщо проект до другого читання поправлять, то чи буде цей закон виконуватися в реальному житті? Ось в чому питання.

Вражаюча статистика з судів, як водії під мухою уникали кари. Майже 1,5 тис. справ судді передали на розгляд трудових колективів. Понад 600 справ закрили через так звану “малозначність”. В 14тис. випадках просто закінчилися строки розгляду.

Як показує практика, дуже часто нетверезими за кермом виявляються якраз ті, хто приймає закони та контролює їх виконання.

У Харкові трапилось ДТП з Юрієм Саніним, колишнім чиновником міськради. Юрій перевищив швидкість, був п`яним і погрожував свідкам, кажуть очевидці. В аварії, яка трапилась місяць тому, постраждали 4 людини. Багато свідків бачили, що водій ледь тримався на ногах.

Та поліцейські навіть не запропонували водієві тест на драгері. Слідство єдине, що змогли довести – це недотримання дистанції, то ж, скоріш за все п’яний водій відбудеться лише штрафом.