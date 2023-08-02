З 1 серпня в Україні змінили правила отримання прав – майбутні водії можуть складати практичний іспит необмежену кількість разів. У СЦ МВС заявили, що таке рішення викликало безліч запитань у суспільства, тому в міністерстві відповіли на найпопулярніші.
Якщо вже є невдалі спроби, чи можна здавати ще?
Необмежена кількість спроб складання практичної частини стосується і тих, хто вже має невдалі спроби. Головне - мати чинну довідку про закінчення практичної підготовки в автошколі.
Як довго можна складати практичні іспити?
Іспит можна складати протягом двох років у необмеженій кількості з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.
Що робити, якщо термін дії свідоцтва закінчився під час воєнного стану?
Якщо свідоцтво про закінчення навчання до практичної підготовки стало простроченим під час воєнного стану, ви все одно можете складати іспити стільки разів, скільки потрібно.
Який проміжок часу має зберігатися між спробами складання практичного іспиту?
Якщо ви не склали іспит - наступний можна буде скласти не раніше, ніж за 10 днів. Рахувати потрібно з наступного дня після невдалої спроби.
Я не склав іспити на отримання водійських прав. Що робити?
Якщо не склали практичну частину протягом року з дня видачі свідоцтва про закінчення підготовки до теорії - наступний раз можна спробувати після отримання нового свідоцтва.
Якщо аналогічна ситуація, але вже через два роки після отримання свідоцтва про закінчення підготовки до практики, розпочинати складання можна тільки після проходження обох курсів - теоретичного і практичного.
Ціна за послугу складання практичного іспиту зміниться з кількістю спроб?
Послуга коштуватиме 13 грн за кожну спробу і залишиться незмінною, незалежно від кількості поїздок.
Скільки спроб є, якщо складання практичного іспиту – після позбавлення прав за порушення?
Необмежена кількість спроб для складання практики - перездача відбувається після порушення, а не з моменту отримання водійських прав. Тому можна скласти практику протягом двох років.
Чи діють нововведення для тих, хто просто зараз здає на права?
Так, для учнів також діє необмежена кількість спроб складання практичного іспиту. Це також стосується і тих, хто вже має невдалі спроби отримання прав.