Я не склав іспити на отримання водійських прав. Що робити?

Якщо не склали практичну частину протягом року з дня видачі свідоцтва про закінчення підготовки до теорії - наступний раз можна спробувати після отримання нового свідоцтва.

Якщо аналогічна ситуація, але вже через два роки після отримання свідоцтва про закінчення підготовки до практики, розпочинати складання можна тільки після проходження обох курсів - теоретичного і практичного.