Я не сдал экзамены на получения водительских прав. Что делать?

Если не сдали практическую часть на протяжении года с дня выдачи свидетельства об окончании подготовки к теории – следующий раз можно попробовать после получения нового свидетельства.

Если аналогичная ситуация, но через два года после получения свидетельства об окончании подготовки к практике, приступить к сдаче можно только после прохождения обоих курсов - теоретического и практического.