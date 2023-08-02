С 1 августа в Украине изменили правила получения прав – будущие водители могут сдавать практический экзамен неограниченное количество раз. В СЦ МВД заявили, что подобное решение вызвало массу вопросов у общества, поэтому с министерстве ответили на самые популярные.
Если уже есть неудачные попытки, можно ли сдавать еще?
Неограниченное количество попыток сдачи практической части касается и тех, кто уже имеет неудачные попытки. Главное - иметь действующую справку об окончании практической подготовки в автошколе.
Как долго можно сдавать практические экзамены неограниченное количество раз?
Экзамен можно сдавать в течении двух лет в неограниченном количестве с дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.
Что делать, если срок действия свидетельства закончился во время военного положения?
Если свидетельство об окончании обучения к практической подготовки стало простроченным во время военного положения - вы можете сдавать экзамены столько раз, сколько нужно.
Какой промежуток времени должен сохраняться между попытками сдачи практического экзамена?
Если вы не сдали экзамен - следующий можно будет сдать не раньше, чем через 10 дней. Считать нужно со следующего дня после неудачной попытки.
Я не сдал экзамены на получения водительских прав. Что делать?
Если не сдали практическую часть на протяжении года с дня выдачи свидетельства об окончании подготовки к теории – следующий раз можно попробовать после получения нового свидетельства.
Если аналогичная ситуация, но через два года после получения свидетельства об окончании подготовки к практике, приступить к сдаче можно только после прохождения обоих курсов - теоретического и практического.
Цена за услугу сдачи практического экзамена изменится с количеством попыток?
Услуга будет стоить 13 грн за каждую попытку и останется неизменной, вне зависимостей от количества поездок.
Сколько попыток есть после лишения прав за нарушение?
Неограниченное количество попыток для сдачи практики - пересдача происходит после нарушения, а не с момента получения водительских прав. Поэтому, можно сдать практику в течении двух лет.
Действуют ли нововведения для тех, кто прямо сейчас сдает на права?
Да, для учеников также действует неограниченное количество попыток сдачи практического экзамена. Это также касается и тех, кто уже умеет неудачные попытки получения прав.