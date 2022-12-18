Другий день поспіль середні ціни на пальне на українських АЗС демонструють стабільність.

У неділю, 18 грудня, літр преміального A-95+ коштує, як і напередодні, в середньому 52,17 грн.

Ціна на популярний бензин марки А-95 залишилася на рівні 51,39 грн/л.

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Бензин A-92 на автозаправках реалізують по 50,97 грн/л, дизельне пальне – по 54,93 грн/л.

Вартість автогазу також не змінилася – 29,37 грн/л.

Водночас в мережах АЗС ціни різняться. Наприклад, найдешевший бензин А-95 коштує 45 грн/л (ZOG), найдорожчий – 54 грн/л (ОККО).

Дизельне пальне пропонують щонайменше по 52 грн/л (Укр-Петроль), максимальна ціна – майже 60 грн (Параллель).

Діапазон цін на автогаз – від 26,95 до 38 грн/л.

Джерело: AutoRia