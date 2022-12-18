Второй день подряд средние цены на топливо на украинских АЗС демонстрируют стабильность.

В воскресенье, 18 декабря, литр премиального A-95+ стоит, как и накануне, в среднем 52,17 грн.

Цена на популярный бензин марки А-95 осталась на уровне 51,39 грн/л.

Сейчас смотрят

Бензин A-92 на автозаправках реализуют по 50,97 грн/л, дизельное топливо – по 54,93 грн/л.

Стоимость автогаза также не изменилась – 29,37 грн/л.

В то же время в сетях АЗС цены разнятся. К примеру, самый дешевый бензин А-95 стоит 45 грн/л (ZOG), самый дорогой – 54 грн/л (ОККО).

Дизельное топливо предлагают минимум по 52 грн/л (Укр-Петроль), максимальная цена – почти 60 грн (Параллель).

Диапазон цен на автогаз – от 26,95 до 38 грн/л.

Источник: AutoRia