Мінтранс Чехії готує реєстр автомобілів із українськими номерами. Це робиться для того, щоб вести облік водіїв із тимчасовим захистом, що полегшить владі країни видачу штрафів.
Реєстр має почати функціонувати в другій половині 2023 року. У Чехії близько 38 тис. автомобілів з українськими номерами. Про це пише Aktualne.cz.
– Ми вводимо це головним чином для того, щоб можна було відстежити відповідальність порушників. Зіставити автомобіль із конкретною людиною, що зараз часто буває складно, – сказав Lidový noviním міністр транспорту Мартін Купка.
За даними міністерства, мерії та муніципалітети, які не мають можливості доставляти штрафи водіям і, таким чином, втрачають дохід, подали заявки на реєстрацію.
– Якщо особу водія або оператора не встановлено, справу відкладають, – сказав прес-секретар муніципалітету Брно Філіп Понюхалек.
Транспортні засоби з України наразі не повинні проходити технічний огляд у Чехії, оскільки вони вважаються автомобілями в міжнародному сполученні. Однак застрахувати їх також неможливо.
– Якщо незастрахований український транспортний засіб завдасть шкоди в Чехії, ми відшкодуємо збитки потерпілій стороні і не вимагатимемо компенсацію від українських автомобілістів. Ця допомога діє протягом шести місяців після виїзду з території України, – сказав ліквідаційний директор Чеський офіс страховиків Володимир Крейзар.
Якщо водій українського автомобіля стане винуватцем аварії після закінчення шестимісячного терміну, страхова компанія відшкодує збитки постраждалому водієві, але стягне гроші з незастрахованого винуватця.
За даними страхових компаній, від початку березня минулого року до кінця лютого цього року в Чехії сталося 2 611 нещасних випадків, що спричинили незастраховані збитки. 173 ДТП за участю українських автомобілів.