Минтранс Чехии готовит реестр автомобилей с украинскими номерами. Это делается для того, чтобы вести учет водителей с временной защитой, что облегчит властям страны выдачу штрафов.

Реестр должен начать функционировать во второй половине 2023 года. В Чехии около 38 тыс. автомобилей с украинскими номерами. Об этом пишет Aktualne.cz.

— Мы вводим это главным образом для того, чтобы можно было отследить ответственность нарушителей. Сопоставить автомобиль с конкретным человеком, что сейчас часто бывает сложно, — сказал Lidový noviním министр транспорта Мартин Купка.

По данным министерства, мэрии и муниципалитеты, которые не имеют возможности доставлять штрафы водителям и, таким образом, теряют доход, подали заявки на регистрацию.

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— Если личность водителя или оператора не установлена, дело откладывается, — сказал пресс-секретарь муниципалитета Брно Филип Понюхалек.

Транспортные средства из Украины в настоящее время не должны проходить технический осмотр в Чехии, так как они считаются автомобилями в международном сообщении. Однако застраховать их также невозможно.

— Если незастрахованное украинское транспортное средство нанесет ущерб в Чехии, мы возместим ущерб пострадавшей стороне и не будем требовать компенсацию от украинских автомобилистов. Эта помощь действует в течение шести месяцев после выезда с территории Украины, — сказал ликвидационный директор Чешский офис страховщиков Владимир Крейзар.

Если водитель украинского автомобиля станет виновником аварии после истечения шестимесячного срока, страховая компания возместит ущерб пострадавшему водителю, но взыскает деньги с незастрахованного виновника.

По данным страховых компаний, с начала марта прошлого года до конца февраля этого года в Чехии произошло 2 611 несчастных случаев, повлекших незастрахованный ущерб. 173 ДТП с участием украинских автомобилей.